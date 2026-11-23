Embalse de Lanuza en imagen de archivo. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro alcanza los 3.691 hectómetros cúbicos, el 47% por ciento de su capacidad total, que son algo más de dos décimas respecto a la fecha de 16 de noviembre de 2026, cuando registró 45,3%, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 era de 4.215 hectómetros cúbicos, el 54 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 4.092 hectómetros cúbicos, el 52 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2022, con 2.820 hectómetros cúbicos, el 36 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad, no se supera la reserva promedio de los últimos cinco años --de 2021 a 2025-- y la cuenca se encuentra por debajo de la cifra del año pasado, aunque por encima del mínimo de 2022.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 290 hectómetros cúbicos, el 43 por ciento de la capacidad máxima. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 390 hectómetros cúbicos, el 58 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 348 hectómetros cúbicos --el 51 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2023 con 273 hectómetros cúbicos, lo que representó el 40 por ciento de capacidad total.

En la actualidad, no se supera la reserva promedio de los últimos cinco años y la margen derecha se encuentra por debajo de la cifra del año pasado, pero por encima del mínimo, registrado en 2023.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 1.975 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 43 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca.