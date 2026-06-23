La residencia de Andorra (Teruel) ultima la apertura de su zona ampliada

La residencia de Andorra ultima la apertura de su zona ampliada. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ANDORRA (TERUEL), 23 (EUROPA PRESS)

Los técnicos del Gobierno de Aragón han realizado la visita de inspección pertinente e imprescindible para la apertura de la ampliación de la residencia municipal 'Los Jardines' de Andorra.

Así lo ha anunciado este martes el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, en una visita a la residencia de mayores de la localidad, junto a representantes de la residencia y del Ayuntamiento de Andorra entre los que se encontraba su alcalde, Rafael Guía. Ambos han mantenido un encuentro con varios usuarios del centro.

De esta manera, el Ejecutivo autonómico se encuentra ahora valorando la documentación recibida, a la espera de emitir una resolución próximamente.

Nolasco ha ensalzado la colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Andorra para "facilitar la ampliación de la residencia lo antes posible", teniendo en cuenta también "la alta demanda de solicitudes de acceso a la residencia".

AMPLIACIÓN

Mediante la ampliación, esta residencia pasará de las 31 plazas actuales a disponer de 50 plazas, siendo tres de ellas plazas de enfermería, y otras seis plazas diurnas.

"Nuestro compromiso se palpa aquí, sobre el terreno. Lo hicimos con el desbloqueo de la subvención del FITE para la residencia de Alfambra, con la inversión de 250.000 euro en la residencia de Fonz, y con el nuevo Centro Social de Mayores en Sariñena", ha anotado Nolasco.

Ha reivindicado que el compromiso del Gobierno de Aragón es disponer de "más atención, más cuidados y más plazas de residencia para nuestros mayores" en las tres provincias de la comunidad aragonesa.