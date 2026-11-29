ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sigue aquí en tiempo real los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre en Aragón. A medida que avance el escrutinio, consulta el porcentaje escrutado, la participación y cuántos votos y escaños obtiene cada candidatura al Congreso, con la comparación respecto a 2023.

Aragón elige 13 diputados. Siete corresponden a Zaragoza y tres a cada una de las otras dos circunscripciones, Huesca y Teruel. El balance de la comunidad suma los resultados de los tres repartos.

CÓMO VOTÓ ARAGÓN EN 2023

El PP encabezó el reparto de escaños en Aragón en las generales de 2023, con siete diputados. El PSOE obtuvo cuatro, mientras que Vox y Sumar lograron uno cada uno.