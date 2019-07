Los retratos centrarán la nueva edición del festival Teruel Punto Photo

Publicado 23/07/2019 16:00:25 CET

TERUEL, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Fotografía Teruel Punto Photo, organizado por la Sociedad Fotográfica Turolense y el Ayuntamiento de Teruel, patrocinado por el Gobierno de Aragón y que cuenta con la colaboración de ocho entidades más, ha dedicado su próxima edición a los retratos, bajo el lema 'Con un 6 y un 4'. Se celebrará del 26 de julio al 31 de agosto.

El director del festival, Leo Tena, ha explicado que lo que se pretende con el lema de este año es 'sacar el alma' y recordaba que el poder de la fotografía con una sola imagen es muy importante. "Lo bonito de un buen retrato es sacar todo lo que ha vivido esa persona, no sólo salir favorecedor sino también contar lo que ha sido nuestra vida', indicaba.

Teruel Punto Photo ofrecerá seis exposiciones que se podrán ver del 26 de julio al 31 de agosto en distintos lugares de la capital. Así, el Museo de Teruel acogerá 'SKID ROW-08001', de Sasha Asensio, mientras que en su logia se podrá ver la muestra colectiva de la Sociedad Fotográfica Turolense 'Arte y Oficio'.

Pablo J. Daniel y Rafael Blanca exhibirán 'La Pesca' en la Escuela de Arte; Alba Mozas 'The poses of the soul' en el Obispado de Teruel; María Cervera y Pedro Zarzoso 'Retratos encontrados' en la Fonda del Tozal y Guada Caulín 'Enraizadas. Mujeres bajo un mismo cielo' en la Caja Rural de Teruel.

La inauguración del festival tendrá lugar el viernes 26 de julio en el Museo de Teruel a las 20.00 horas, y el sábado 27 de julio por la mañana tendrá lugar una charla-taller con Sasha Asensio en Ibercaja Obra Social, mientras que por la tarde se recorrerán las exposiciones disfrutando de las explicaciones de sus autores. El domingo 28 de julio, de 10.00 a 14 horas, que se desarrollará un curso de desnudo artístico a cargo de Juan Moro, en Ibercaja Obra

Social.

El martes 30 de julio a partir de las 19.30 horas se realizarán retratos a turolenses de nacimiento o adopción en la Plaza del Torico, y el viernes 30 de agosto tendrá lugar la fiesta de clausura en el Pub Flanagan's con la proyección de esos retratos.

Para la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, "Teruel Punto Photo es un clásico de la cultura turolense y en el mundo de la fotografía a nivel nacional, una cita obligada para los turolenses que además refuerza el sector turístico ya que quienes nos visitan en estas

fechas pueden disfrutar de todas estas exposiciones'.

Buj ha recordado que este festival ya cuenta con doce ediciones y 'cada año nos superamos en calidad' destacando que 'su temática nos invita a reflexionar'.

Por su parte, el concejal de Cultura, Carlos Méndez, ha resaltado el apoyo del consistorio "a los promotores culturales turolenses y a los propios artistas, apostando por todas las disciplinas culturales, en este caso la fotografía con este festival tan importante para Teruel'.