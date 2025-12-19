La reurbanización del entorno de La Nueva Romareda comenzará en 2026, en un plazo de 10 meses y costará 3,5 millones

1037526.1.260.149.20251219125311 La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza aprobará el proyecto y sacará a licitación a principios de 2026 las obras de reurbanización del entorno del estadio Ibercaja Romareda, que ejecutará el consistorio en un plazo de diez meses y por 3.492.125,33 euros, sin IVA.

El proyecto contempla las obras del entorno, así como la reposición y desvío de los servicios municipales y externos de la red de abastecimiento de agua, el saneamiento, el alumbrado público y los pavimentos de la calle.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha indicado que los objetivos son "mejorar" la accesibilidad del espacio urbano y su integración con la plaza de Eduardo Ibarra y el paseo de Isabel la Católica, "potenciar" las zonas de encuentro social, crear la "plataforma única" de las calle anexas pacificando el tráfico, ampliar la anchura de las aceras favoreciendo la accesibilidad y la mejora de la redes de abastecimiento y saneamiento, así como el alumbrado público.

Estas obras supondrán el desmontaje y demolición de los elementos existentes, la excavación de zanjas, el traslado de árboles, la pavimentación de aceras y elevación de calzadas a cota cero, la renovación de los servicios municipales, un nuevo ajardinamiento y la colocación de nuevo equipamiento y mobiliario urbano (bancos, alumbrado público y señalización.

"Vamos a ordenar y dignificar el entorno para hacerlo también más amable, más accesible y que siga teniendo la prioridad que tienen los peatones, además con unos criterios también de prácticos en cuanto a que es una zona que tiene que evacuarse rápidamente cada semana cuando finalizan los partidos y no es cuando se haya construido el nuevo estadio cuya capacidad sea mayor que la capacidad actual", ha destacado Chueca.

La renovación integral de la plaza cubre una superficie aproximada de 18.637,51 metros cuadrados en el entorno del estadio de La Nueva Romareda entre las calles Convento Jerusalén, Luis Bermejo, la plaza Eduardo Ibarra y el paseo Isabel la Católica, pero además incluye la parte de calle de Juan II de Aragón, afectada por los servicios y el cruce con la propia Convento Jerusalén.

Respecto a los viales de tráfico rodado y acceso a aparcamientos, en el diseño de la plaza se mantiene el tráfico rodado, aunque pacificado y elevado a cota cero, manteniéndose igualmente el acceso al aparcamiento Eduardo Ibarra y al Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

ARBOLADO

La mayor parte de la plaza seguirá siendo de tránsito peatonal, para lo que se elegirá un pavimento tipo adoquín prefabricado, del formato actual del paseo de Isabel la Católica, de buena durabilidad, de fácil reposición y mantenimiento y aspecto adecuado.

En cuanto al arbolado y otros elementos, uno de los objetivos del diseño del espacio es mantener y mejorar la vegetación existente. El proyecto está pensado para que "todos aquellos árboles que pueden volverse a plantar y que puedan volver otra vez a ponerse en las calles y en la plaza, allí estarán, además de que va a haber más de 80 nuevos árboles en el proyecto", ha comentado la alcaldesa para agregar que se ampliarán los alcorques para que haya "más zonas verdes y siempre con criterios de sostenibilidad y de accesibilidad".

Las especies que se trasplanten serán los que se encuentren en el mejor estado, posibilitando su fácil trasplante, mientras que se retiraran los ejemplares "viejos" porque es "difícil" que puedan tener supervivencia, ha precisado.

Además, en todo momento el diseño se ha realizado dando cumplimiento a la Ordenanza de Supresión de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas del Municipio de Zaragoza, lográndose un entorno accesible.

Respecto a la interconexión de espacios urbanos, se plantea que todo el ámbito funcione como extensión de un eje vertebrador de la ciudad como el paseo de Isabel la Católica, con el Hospital Universitario Miguel Servet y el Parque Grande José Antonio Labordeta hacia el equipamiento de La Romareda y la plaza de Eduardo Ibarra, en la que se encuentra el Auditorio. Esta concatenación de equipamientos y espacios libres muestra la necesidad de que el espacio sea abierto y flexible para el peatón.

OBRAS DEL ESTADIO

Sobre las obras del nuevo campo de fútbol, Chueca ha explicado que "son muy complejas, pero van sobre el cronograma previsto". En la actualidad hay ocho grúas trabajando, en enero habrá otras dos más para llegar a diez grúas y se pasará de los 160 operarios a los 200 a principios de enero de 2026.

La zona del gol sur ha culminado en el primer nivel hasta la planta 2 y en breve empezarán los trabajos en los niveles superiores, Del 3 al 5 se han colocado los pilares metálicos de la fachada que permitirá ver la altura de la grada próximamente.

También en la tribuna este y noreste se sigue trabajando en los pilares y en las estructuras más elevadas. En el gol norte están a punto de finalizar los trabajos de cimentación para dar paso a los pórticos y se empezará a ver altura en pocos meses.

"En general --ha observado Chueca-- se esta trabajando de forma coordinada, ordenada y se hace una gran labor por parte de la constructora la dirección y el gerente de la sociedad de La Nueva Romareda, coordinando toda esta obra, que, sin duda, es la obra más grande que tiene ahora mismo la ciudad de Zaragoza junto con la regeneración del río Huerva, que es otra obra también muy diferente, pero también de gran envergadura".

En declaraciones a los medios de comunicación, la alcaldesa ha comentado que es "reto importante" que los plazos se vayan cumpliendo y que todas las incidencias que van surgiendo se van solventando en tiempo y forma.

"Creo que lo más importante es que todo lo que es complementario también se ha terminado también como los desvíos de las telecomunicaciones y los servicios de gas y de saneamiento".

Solamente queda la red de agua que se desarrollará el próximo mes de enero y también los servicios auxiliares, que se están acompasando "perfectamente con el ritmo de la obra en una excelente coordinación", ha elogiado.

PAGOS

Sobre el calendario de pagos de los integrantes del Consejo de Administración de la Sociedad Nueva Romareda, Chueca ha informado de que este jueves ha habido una reunión en la que todos los socios han acordado proceder a la ampliación de capital antes de que termine el año.

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza tienen que aportar 3,5 millones de euros cada uno y el Real Zaragoza 10 millones de euros.