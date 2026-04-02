El riesgo de aludes obliga a cortar seis kilómetros de la A-139, en Benasque (Huesca)

Archivo - Carretera cerrada por riesgo de aludes
Archivo - Carretera cerrada por riesgo de aludes - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo
Europa Press Aragón
Publicado: jueves, 2 abril 2026 11:05
Seguir en

HUESCA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El riesgo de aludes de nieve ha obligado a cortar seis kilómetros de la carretera A-139, en el término municipal de Benasque (Huesca), ha informado el Gobierno de Aragón, titular de esta vía.

La A-139 permanecerá cerrada desde el kilómetro 65 al kilómetro 71 hasta nuevo aviso y se recomienda evitar la zona y seguir las indicaciones oficiales.

Esta carretera conecta con uno de los principales accesos al valle de Benasque, una zona donde los aludes provocan incidencias recurrentes en la red viaria.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado