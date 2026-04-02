El riesgo de aludes obliga a cortar seis kilómetros de la A-139, en Benasque (Huesca)

Archivo - Carretera cerrada por riesgo de aludes - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

HUESCA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El riesgo de aludes de nieve ha obligado a cortar seis kilómetros de la carretera A-139, en el término municipal de Benasque (Huesca), ha informado el Gobierno de Aragón, titular de esta vía.

La A-139 permanecerá cerrada desde el kilómetro 65 al kilómetro 71 hasta nuevo aviso y se recomienda evitar la zona y seguir las indicaciones oficiales.

Esta carretera conecta con uno de los principales accesos al valle de Benasque, una zona donde los aludes provocan incidencias recurrentes en la red viaria.