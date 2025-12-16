Rincón conoce en Oliete (Teruel) la iniciativa 'apadrinaunolivo.org' de recuperación del olivar tradicional

Iniciativa 'apadrinaunolivo.Org' en Oliete (Teruel) - GOBIERNO DE ARAGÓN.

OLIETE (TERUEL), 16 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, y la directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar, han visitado en Oliete (Teruel), la iniciativa 'apadrinaunolivo.org' para conocer de primera mano su modelo de desarrollo rural basado en la recuperación del olivar tradicional y la generación de empleo en el territorio a través también, de una almazara de aceite y una planta conservera.

Durante la visita han recorrido el Centro de Despertadores Rurales Inteligentes, la almazara y la conservera del proyecto, donde han podido comprobar las iniciativas de producción y transformación local que la ONG impulsa desde 2014 y que actualmente generan 47 puestos de trabajo directos.

Javier Rincón ha destacado que "Apadrinaunolivo.org es un ejemplo claro de que el medio rural tiene futuro cuando se unen innovación, compromiso social y aprovechamiento de los recursos propios", y ha subrayado que proyectos como este "demuestran que es posible generar empleo estable y fijar población en nuestros pueblos sin renunciar a la identidad y al paisaje".

Desde su fundación en 2014, la iniciativa ha logrado recuperar más de 27.000 olivos abandonados en Oliete y su entorno, impulsando un modelo económico que va más allá de la producción agraria.

"Aquí no solo se recuperan olivos, se recupera autoestima, actividad económica y vida para el territorio", ha señalado Rincón, quien ha puesto en valor el trabajo de la entidad y su impacto positivo en la provincia de Teruel.

REFERENCIA EN EL MEDIO RURAL

Apadrinaunolivo.org se ha consolidado como un proyecto de referencia en el Aragón rural al combinar conservación ambiental, recuperación del patrimonio cultural y desarrollo socioeconómico.

A través de su marca propia 'Mi olivo', la iniciativa apuesta por la valorización de productos autóctonos, especialmente el aceite de oliva, además de conservas y patés vegetales elaborados en la propia comarca.

Su cofundador, José Alfredo Martín, y el gestor agrario de la organización, Víctor Vidal, han compartido los avances de un proyecto en el que "casi el 50% de nuestra plantilla sea empleo femenino, lo cuál es fundamental para nuestro objetivo de fijar población", ha destacado Martín.

Además, el cofundador también quiso realzar el trabajo llevado a cabo durante estos años. "Gracias a nuestras madrinas, padrinos y a las empresas colaboradoras ya tenemos casi 30.000 olivos en proceso de recuperación, lo cual nos acerca a esa meta de restaurar 100.000 olivos".

El Departamento y la ONG han resaltado la importancia durante estas fechas de Navidad de apostar por regalos con impacto positivo en el territorio y que contribuyen a cuidar y preservar el patrimonio natural y agrícola aragonés, como puede ser el apadrinamiento de olivos centenarios abandonados.