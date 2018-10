El gobierno de Zaragoza lleva a votación 12,3 millones de las sociedades para que la oposición "se retrate"

Actualizado 10/07/2018 15:02:46 CET

Confía en que el Gobierno de Aragón autorice los 24,8 millones de créditos para desbloquear proyectos

El consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha anunciado que someterá a votación en comisión y en pleno los 12,3 millones de euros de créditos de las sociedades y patronatos correspondiente al más de medio centenar de proyectos para que la oposición "se retrate".

"Llevaremos la vergonzosa indisponibilidad de créditos en los patronatos y sociedades que impusieron al Gobierno de la ciudad los grupos de la oposición y que atañe a la ejecución presupuestaria contable de este ejercicio", ha comentado.

En concreto, se debatirán nueve expedientes que afectan a 56 programas de distintas áreas del Ayuntamiento que no se pueden llevar a cabo porque tienen las partidas indisponibles por la moción aprobada por la oposición, que inmoviliza los créditos hasta que lo decida el pleno. "Se llevarán a votar, una a una, para ver si pueden están disponibles y se pueden ejecutar", ha dicho Rivarés.

El consejero ha asegurado que el Gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZEC) "no ha cambiado de actitud, sino que frente al boicot de los grupos de la oposición, lo lleva a votar y en la comisión y el pleno los grupos tendrá que decir que partida se puede ejecutar".

PROYECTOS

Ha recordado que la oposición dijo en su día que no tenían problema en votarlo, por eso el Gobierno las lleva a comisión y pleno para "ver si realmente les importa más la ciudad que sus siglas", ha emplazado.

Entre los proyectos pendientes por la inmovilización de créditos a las sociedades figuran los 455.000 euros del patronato de Artes Escénicas y de la Imagen; los 609.000 euros del Patronato de Educación y Bibliotecas; y los 353.000 euros del Patronato de Turismo.

También se encuentran los 2,1 millones del IMEFEZ (Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza); 1,7 millones de la Sociedad Zaragoza-Cultural; 805.000 euros de la sociedad Zaragoza-Deporte Municipal; los 2,8 millones de la sociedad Zaragoza-Vivienda; los 675.000 euros de Mercazaragoza; los 1,7 millones de la sociedad Zaragoza@desarrolloexpo; y los 958.624 euros de la sociedad Ecociudad.

También se someterá a debate el grado de ejecución presupuestaria de 2018, que es de 324,5 millones, un 42 por ciento del presupuesto ya ejecutado, mientras que en 2017 era de un 47 por ciento en el mismo periodo de los primeros seis meses del año.

AUTORIZACIÓN PENDIENTE

Esta diferencia se debe a que "está lastrada" por los créditos de las sociedades y organismos autónomos que no se pueden ejecutar y por el retraso del Gobierno de Aragón en tramitar los créditos concedidos por los bancos, de 24,8 millones de euros.

En marzo, los bancos conceden los créditos al Ayuntamiento de Zaragoza que luego solicita autorización al Gobierno de Aragón al ser el tutor financiero de los consistorios, y tras solicitar información al consistorio el 1 de junio, se está a la espera de que conceda la autorización para lo que el Ejecutivo autonómico tiene un plazo de tres meses.

"Si la DGA no contesta seguiremos esperando, pero afectan no solo a estas partidas, sino a proyectos completos porque si no se tiene todo el dinero asegurado Intervención no autoriza a ejecutar el proyecto", ha aclarado Rivarés.

"Seguro que no quieren decir no, pero de momento no han contestado a fecha de hoy, 10 de julio, cuando se pidió el 23 de marzo, aunque el Gobierno de Aragón reclamó más información en junio", ha explicado el consejero municipal.

BLOQUEO

Rivarés ha resumido que son alrededor de 42 millones de euros "bloqueados" por el Gobierno de Aragón y la oposición y ha alertado de que "cuanto más retraso incomprensible se produce, más dificultad habrá de ejecutar, cuando los bancos ya están dispuestos a concederlos".

Asimismo, ha precisado que "si no se pueden ejecutar los proyectos, no será por el Gobierno de la ciudad, pero será una desgracia para toda la ciudad" y ha agregado que "no hay razón financiera por la que el dinero no pueda llegar".

Si se aprueba, llevará una marcha "rauda", ha adelantado Rivarés, al subrayar que el Gobierno de la ciudad está "harto" del bloqueo de las sociedades y ahora cada grupo se tendrán que retratar sobre las partidas que en febrero declararon indisponibles. "Es más importante la ciudad, la vida real que las políticas palaciegas", ha sentenciado.

"El drama es el bloqueo de la oposición, que no se si es para que no se haga nada o que el alcalde no inaugure; lo que importan son los proyectos aprobados que van a cambiar la vida de muchos ciudadanos, lo demás es política palaciega del siglo XX y es hora de que se actualicen", ha glosado.

También ha dicho que al gobierno de Zaragoza le importa "cero" las siglas ZEC "porque hemos venido a hacer cosas", para incidir en que "pensamos lo mismo, la oposición no tiene razón y la asesoría jurídica nos dice que lo hicimos bien".

No obstante, "que cada uno vote y allá su conciencia", ha continuado, y ha subrayado que de esta forma "estamos haciendo lo que ellos han pedido", aunque, a su juicio, "no quieren hablar porque ayer les remití un correo para tratar sobre las ordenanzas fiscales y no han contestado".

Por su parte, la directora general de Economía, Ana Sanromán, ha abundado en que hay nueve expedientes por cada sociedad u organismo sobre los que "no hay razón jurídica, ni económica" para declarar indisponibles los créditos porque "eso produce perjuicios importante a la ciudad, no solo a los ciudadanos que se ven privados de servicios, sino al Ayuntamiento porque hay dificultades para pagar a los proveedores".