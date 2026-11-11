Romero (PP) alerta de que "no hay proyecto" en Aragón para retirar los accesos de la AP-68 y culpa a Sánchez

Archivo - El diputado del PP en las Cortes de Aragón, Antonio Romero, en la sala de prensa. - PP CORTES DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del PP Aragón Antonio Romero ha alertado de que "no hay proyecto" para retirar los accesos de la AP-68 en la comunidad autónoma, tras la liberalización del peaje. Ha asegurado que "el responsable" es el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

"Los accesos a Alagón y Mallén --en la provincia de Zaragoza-- están igual que hace un año", es decir, que "no hay proyecto, no hay calendario y no hay ninguna obra", ha criticado Romero en rueda de prensa este miércoles, añadiendo que los alcaldes han conocido que anoche se levantaban los peajes no a través del Ministerio de Transportes, sino por la empresa concesionaria. Transportes no se lo ha comunicado porque "para el Gobierno de Pedro Sánchez los ayuntamientos aragoneses no cuentan en absoluto".

"Los cuatro peajes del tramo aragonés de la autopista no tienen fecha, todavía, para desmontarse; no sabemos si habrá concurso, ni quién lo hará, ni cómo lo van a hacer, ni cuándo", de forma que lo que espera a los usuarios de la AP-68 es "pasar a una velocidad reducida", ha explicado Romero.

El parlamentario del PP ha hecho notar que el Ministerio de Transportes todavía no ha firmado el contrato para garantizar el mantenimiento de la autopista a este respecto. "Después de 25 años tener que firmar un contrato de emergencia para algo que se sabía tiene un nombre y es irresponsabilidad", lo que daña la seguridad vial, ha expresado.

Ha comentado que los camiones que, actualmente, saturan la carretera N-232 pasarán a la autopista entrando por unos accesos que los alcaldes consideran "insuficientes", de ahí "la falta de seguridad", lo que supone "otro ejemplo de la nula capacidad de gestión del Ministerio de Transportes".

IMPROVISACIÓN

Antonio Romero ha afirmado que el Ejecutivo central "improvisa absolutamente todo", aunque "ha tenido los últimos ocho años para planificar todo esto y no se ha hecho nada porque no se ha preocupado de hacerlo", dejándose llevar por "la inacción y la desidia con que, lamentablemente, actúan cuando se trata de Aragón".

Así, "Aragón vuelve a ser agraviada y maltratada respecto a otras comunidades autónomas", ha considerado Antonio Romero, recordando que Transportes encargó en 2021 un estudio de tráfico para La Rioja, donde la liberalización de la misma autovía se ha llevado a cabo en la misma fecha, y adjudicó la retirada de los accesos y enlaces por 23 millones de euros.

"Nos alegramos por los riojanos, pero nos surgen dos preguntas ¿por qué en La Rioja sí y en Aragón no? ¿por qué en Aragón no hay estudio, no hay proyecto, no hay un euro para esos accesos y esos enlaces?", ha planteado.

Fue el Gobierno de España del PSOE el que en 2018 decidió esperar a la liberalización hasta este año, 2026, "así que el PSOE no puede reprochar a otros lo que decidió hacer él mismo", ha recordado, para añadir que "Rajoy bajó los costes y Sánchez ha dejado retrasos, recortes e improvisación, por tanto, que no intenten cambiar de tema: La fecha se conocía desde hace 25 años y la obligación de preparar el día de hoy era del Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos y después Óscar Puente".

Al contrario, el Gobierno de Aragón "sí ha hecho su parte" cuando el Ayuntamiento de Alagón pidió una solución para el punto negro desde la salida hacia la A-126 y el equipo de Jorge Azcón "hizo la rotonda que se le pedía", de forma que "el Gobierno de Aragón resolvió el problema del que es responsable, mientras el Ministerio de Transportes no ha resuelto ninguno de los problemas que le competen".

"Esta es la herencia que dejan José Luis Ábalos y Óscar Puente; se han ido los dos del Ministerio, pero el PSOE sigue en el abandono absoluto hacia Aragón". "Es el mismo modelo de gestión, muchos anuncios, ninguna planificación y siempre la culpa para los demás o para otros", ha concluido Romero.