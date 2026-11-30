ZARAGOA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada electa de Vox por Zaragoza en las elecciones generales celebradas en España este domingo, Carmen Rouco, ha protagonizado este 29N, la noche electoral en la sede de su partido en la capital aragonesa. "Misión cumplida, Pedro Sánchez se va y ganan el sentido común y la prioridad nacional", ha aseverado ante la militancia.

Tras el discurso en Madrid del presidente de Vox, Santiago Abascal, desde la sede nacional de este partido, Rouco ha tomado la palabra en Zaragoza brevemente para recordar que Vox "es el único partido que ha crecido desde 2023", obteniendo en esta ocasión 4,5 millones de votos en toda España, de otros tantos ciudadanos que "nos han dado la confianza" y se ha dirigido a ellos para aseverar: "No os vamos a defraudar".

"Gracias a todos los que han estado en las mesas todos los días, a los simpatizantes, militantes y apoderados", ha continuado Carmen Rouco. "Hemos recuperado España y el sentido común", ha enfatizado la diputada electa, a quien el auditorio le ha respondido con un "Viva España" seguido de aplausos.

"Se podía, se pudo y se hizo", ha proclamado la todavía diputada autonómica de las Cortes de Aragón, ya elegida diputada al Congreso, quien esta noche se ha sentido "emocionada de todo corazón".

Vox ha obtenido en estos comicios 52 escaños en el conjunto del país, de los cuáles dos en Aragón, uno por la circunscripción de Zaragoza, el de Rouco, revalidando la plaza de Vox Zaragoza en el Congreso, y otro por Teruel, por primera vez, que llevará al joven Daniel Alda a la Carrera de San Jerónimo.

En Aragón, este 29N, el PP ha reunido 256.887 votos, un 36,68%, 57.324 votos más que el PSOE, y aunque ha subido 0,42 puntos ha perdido pierde un escaño. El PSOE ha sacado 199.563 votos, un 28,5% y mantiene 4 escaños y baja 2,62 puntos.

Por su parte, Vox tiene 130.512 votos, un 18,63%, ganando un escaño y ha sido la fuerza que más ha crecido, 4,01 puntos.

Rouco ha llegado antes de las 21.00 horas a la sede autonómica de Vox, en el centro de Zaragoza, donde le esperaban los medios de comunicación y un puñado de militantes y simpatizantes. Allí ha seguido los sondeos a pie de urna y los primeros escrutinios en un monitor de tv, mientras iban llegando más militantes de Vox, hasta una treintena, entre otros el concejal de Vox en Zaragoza, Armando Martínez.

Pasadas las 23.00 horas, se han reunido todos frente al televisor para seguir la conexión con la sede nacional de Vox, en Madrid, donde su presidente, Santiago Abascal ha pronunciado un breve discurso, de unos seis minutos de duración, ante la afiliación de la capital de España, que en Zaragoza han seguido con aplausos, asentimientos y vivas a su presidente.

Ha sonado la música, el himno de la prioridad nacional que ha acompañado a los candidatos de Vox durante la campaña electoral y ha habido corrillos a las puertas de la sede de Vox, también un picoteo para militantes y simpatizantes. La fiesta ha seguido después con más calma.