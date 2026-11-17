1134739.1.260.149.20261117143623 La cabeza de lista de Vox al Congreso por Zaragoza en las elecciones generales del 29N, Carmen Rouco, junto al vocal del CEN, Alejandro Nolasco, y el candidato de Vox al Senado por la provincia de Zaragoza, Germán Sanz, en Arcosur. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox al Congreso por la provincia de Zaragoza, Carmen Rouco, ha propuesto que la primera vivienda habitual de una familia española no conlleve el pago de ningún impuesto y se ha comprometido: "Hemos bajado los impuestos a la vivienda en Aragón y lo mismo haremos desde el Gobierno central".

Rouco ha defendido un "tipo 0% de IVA para la compra de la primera vivienda habitual de nueva construcción", así como una "bonificación al cien por cien del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de la primera vivienda habitual, en el caso de vivienda de segunda mano". También ha incidido en la "recuperación de la deducción por inversión en vivienda habitual".

Así lo ha expresado este martes en declaraciones a los medios de comunicación en Arcosur, un "barrio emergente" de Zaragoza al que "miles de jóvenes vienen a vivir y queremos que las familias puedan desarrollar aquí su proyecto de vida".

Carmen Rouco ha estado acompañada del candidato de Vox al Senado por la provincia de Zaragoza, Germán Sanz; y del vocal del Comité Ejecutivo Nacional y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco.

Estaba prevista la participación en este acto de campaña electoral del portavoz nacional de Vivienda, Carlos Hernández Quero, quien no ha podido acudir a esta convocatoria debido a la cancelación de su tren, por lo que Rouco ha apuntado: "Por la desgracia de las políticas de Pedro Sánchez en el mantenimiento de las infraestructuras y de la red ferroviaria no solo no ha podido llegar --a Zaragoza--, sino que en Madrid hay un caos en el AVE y en el Cercanías, porque la corrupción mata y no deja trabajar a las personas".

PRIORIDAD NACIONAL

Además, Carmen Rouco se ha referido a las políticas que Vox ha introducido en materia de vivienda en el Gobierno de Aragón, haciendo alusión a la próxima aprobación de "la prioridad nacional en la Ley de Vivienda", tras la presentación de 44 enmiendas, que se traduce en "un arraigo real, duradero y verificable".

Ha reivindicado un "empadronamiento real y verificable" en Aragón y España, "no como estamos viendo que la gente se está empadronando hasta en pisos patera", para añadir que "la nacionalidad o la residencia legal son las prioridades y los que contribuyen al sistema del bienestar son los primeros".

"Los españoles deben ir al principio de la fila en las ayudas públicas y en el acceso a la vivienda pública", ha remarcado, al tiempo que ha lanzado un "mensaje de esperanza a los jóvenes" en caso de que las políticas de la formación se introduzcan en el Gobierno de España tras las elecciones del 29 de noviembre.

"Hemos bajado los impuestos a la vivienda en Aragón y lo mismo haremos desde el Gobierno central si llenan las urnas de papeletas de Vox", ha resumido. Igualmente, ha reclamado la "reforma de la Ley del Suelo" con el fin de "volver a ver grúas en los cielos".

"Es preciso incrementar de manera sostenida en el tiempo la construcción de vivienda nueva: ampliación del suelo disponible, agilización de procedimientos, supresión de trabas regulatorias innecesarias y la simplificación administrativa", ha concluido.