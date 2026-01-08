Sabés (PSOE) emplaza a Azcón a reclamar la bilateridad y la singularidad estatutaria de la financiación de Aragón

El portavoz del PSOE Aragón, Fernando Sabés, cabeza de lista por Huesca en las elecciones del 8F. - PSOE.

ZARAGOZA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSOE en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, cabeza de lista de este partido por Huesca en las elecciones autonómicas del 8 de febrero, ha emplazado este jueves al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reclamar la bilateralidad y la singularidad de la financiación de la Comunidad Autónoma, recogidas en el Estatuto de Autonomía, en lugar de buscar "la confrontación" con el Gobierno de España de Pedro Sánchez.

Sabés ha considerado que Jorge Azcón debería impulsar la bilateralidad y el reconocimiento de la singularidad de la financiación de Aragón, recogidas en el Estatuto, "y no dedicarse a enfrentarse y a buscar resquicios que le permitan justificar que no quiere sentarse a la mesa" para negociar. "Seguro que el 8 de febrero, con una nueva Presidencia, podremos hablar de mejoras", ha apostillado.

El portavoz socialista ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha señalado que el Ejecutivo central ha anunciado hace varios meses que está preparando un nuevo modelo de financiación autonómica "que va a dar más recursos a todas las comunidades autónomas, que se negociará con todas las comunidades", lamentando que "parece que a Azcón le molesta que haya una nueva propuesta" y "peca de soberbia".

"Me hubiera gustado que en 2014, cuando Mariano Rajoy (PP) tenía mayoría absoluta hubiera planteado discutir un nuevo modelo porque había caducado, y desde aquel momento hasta ahora, ni una sola propuesta del PP", ha expresado.

El diputado socialista ha recalcado que el Gobierno de España de Pedro Sánchez ha inyectado a las comunidades autónomas más de 300.000 millones de euros "para garantizar el Estado del Bienestar" porque "el PSOE se cree el Estado de las Autonomías y que son las comunidades las que prestan los servicios de sanidad, educación, los servicios sociales y la vivienda, que son fundamentales para el día a día de los ciudadanos".

Para Sabés, no hay "ninguna duda" de que el PSOE apuesta por el Estado de las Autonomías y "porque todas y cada una estén mejor financiadas de lo que están en estos momentos, también la comunidad aragonesa", lo que a Azcón "le importa poco o nada" porque "solo le importa buscar la confrontación con tal de tapar el desastre de gestión en las políticas públicas".

CONFRONTAR Y DIVIDIR

Durante los dos años y medio de gestión de Azcón, el Ejecutivo central ha transferido a Aragón 30.000 millones de euros, 9.200 más que en el mismo periodo de tiempo en la etapa de Mariano Rajoy, lo que "demuestra dos formas de gestionar, de creerse este país y de apostar por los servicios públicos".

A juicio de Sabés, el presidente, "en campaña electoral continua", solo quiere "confrontar, dividir", aspectos que "han marcado su gobierno y marcan su día a día, hoy una vez más", en alusión a las críticas de Azcón, este jueves en rueda de prensa, a la reunión de Pedro Sánchez con el líder de ERC, Oriol Junqueras.

"En el marco de esa confrontación electoral, está jugando con la financiación de los servicios públicos", se ha quejado Fernando Sabés, para quien "Azcón no es capaz de gobernar sin intentar pegarse con otro".

Con el nuevo sistema de financiación autonómica "todas las comunidades van a salir beneficiadas, se va a garantizar la suficiencia financiera de todas, la solidaridad entre territorios y los recursos para garantizar los servicios públicos en todas las comunidades".

También ha dicho que Azcón ha pedido más financiación durante los dos años y medio de legislatura, "pero cuando llegan más recursos lo que hace es recortar y privatizar servicios" porque "no está gestionando", sino que "busca la ruptura constante" con el Gobierno de España.

Fernando Sabés ha ejemplificado "el desastre de gestión" con datos de listas de espera, apuntando que en otorrinolaringología el tiempo de espera es ahora de nueve meses, cuatro más que cuando llegó Azcón; en oftalmología es de más de siete meses, 82 días más que al inicio de la legislatura; en dermatología son seis meses y medio, dos más de demora; y en neurología son cuatro meses, 67 días más que en agosto de 2023.

"Ese es el Aragón real que viven o más bien sufren los ciudadanos, es su nueva forma de entender los servicios públicos", lo que "cambiará el 8 de febrero, con una nueva Presidencia al frente del Gobierno de Aragón", ha concluido el portavoz socialista.