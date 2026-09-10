El saldo de 'Volveremos Vuelta al Cole' se podría acabar el viernes al quedar 265.572 euros del Ayuntamiento de Zaragoza

Un usuario con la app de Volveremos - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El saldo de la campaña de 'Volveremos vuelta al cole' se agotará previsiblemente este viernes, 11 de septiembre, dado el ritmo de compra de los últimos días. Hasta el momento, se ha consumido 1.222.730 euros del presupuesto asignado por el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha alcanzado los 1.488.302 euros. Por tanto, quedan todavía 265.572 euros de saldo para que las familias y usuarios puedan acumular un 20% del valor de sus compras en sus aplicaciones.

La campaña de La Vuelta al Cole ha comenzado el pasado 26 de agosto, se ha podido acumular los miércoles y viernes, con el mayor presupuesto de la historia, al destinar un total de 2.976.608 euros.

Del importe total, el Ayuntamiento de Zaragoza ha aportado 1.488.302 euros y el Gobierno de Aragón otro tanto, lo que ha supuesto un aumento interanual de un 10%. El objetivo de aliviar a las familias la cuesta de septiembre, tras las vacaciones de verano.