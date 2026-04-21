El Salud cifra en un 9,27% el seguimiento de la segunda jornada de huelga de médicos en Aragón

La gente del Salud, Ana Castillo, y el consejero de Sanidad en funciones, José Luis Bancalero, se reúnen con representantes del sindicato sanitario CEMS. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la segunda jornada de huelga de médicos en el Servicio Aragonés de Salud (Salud), según datos facilitados por el Gobierno autonómico, se ha situado en el 9,27% durante la mañana --338 profesionales de 3.646 efectivos reales--.

Por provincias, destaca Zaragoza, con un 10,9% de seguimiento, seguida de Teruel --4,74%-- y Huesca --4,11%--. Se han realizado un total de 230 operaciones, mientra que 127 han sido suspendidas a causa de la huelga.

Por otro lado, el consejero de Sanidad en funciones del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, y la gerente del Salud, Ana Castillo, han mantenido este martes reuniones con todos los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial. Así, han pasado por el despacho del consejero CEMS, Satse, CSIF, CC.OO, UGT, Fasamet y FTPS.

El consejero y la gerente del SALUD han querido trasladar su respeto hacia la postura de los convocantes de la huelga y reafirmar su compromiso con el diálogo y la transparencia.

Asimismo, les han trasladado las medidas contempladas en el plan de mejora de las condiciones laborales de los profesionales del sistema sanitario aragonés llevadas a cabo en la anterior legislatura.

Entre ellas, fuentes del Ejecutivo autonómico han citado el desbloqueo del nivel 3 de carrera profesional, paralizado desde 2019 y que era "un recorte económico que afectaba a las nóminas de los profesionales".

A ello han sumado el reconocimiento de la carrera profesional para personal temporal a partir de 2027, el impulso del nivel 4 de carrera profesional, las mejoras en el abono de la hora de guardia para 2026 y 2027 o la implantación de la jornada de 35 horas.

"La voluntad de negociación es clara y sostenida pero la legislación vigente establece que un Gobierno en funciones puede reunirse y escuchar, pero no puede adoptar acuerdos que comprometan la hacienda pública", han defendido desde el Gobierno de Aragón, reiterando su "disposición al diálogo y su compromiso con la mejora progresiva de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, dentro del marco legal vigente".