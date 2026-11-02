San Esteban de Litera (Huesca) amplía el paseo del Prado para mejorar su accesibilidad

El paseo del Prado de San Esteban de Litera ha sido renovado mejorando su accesibilidad. - AYUNTAMIENTO

SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Esteban de Litera ha llevado a cabo la renovación y ampliación del paseo del Prado, uno de los espacios más emblemáticos del municipio, con el objetivo de mejorar su accesibilidad, facilitar su utilización por parte de vecinos y visitantes y acercar el Parque Municipal del Prado al casco urbano.

La actuación, desarrollada durante este año y ejecutada por Hormigones Fraga, ha supuesto la sustitución del anterior paseo por un nuevo espacio concebido no solamente como una zona de tránsito, sino también como un lugar para pasear, descansar, disfrutar del entorno natural y favorecer la convivencia.

La sustitución del anterior paseo del Prado ha estado motivada sobre todo por el deterioro que presentaban algunas de sus infraestructuras, especialmente el pavimento y determinadas tuberías, cuyo estado evidenciaba importantes deficiencias. Estas circunstancias dificultaban el uso del paseo y generaban problemas de accesibilidad, especialmente para las personas con movilidad reducida.

La intervención ha permitido corregir estas deficiencias y configurar un espacio más accesible y adaptado a las necesidades actuales, incorporando además bancos y diferente mobiliario urbano para facilitar el descanso y el disfrute del entorno. El concejal de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de San Esteban de Litera, Javier Viudas, ha destacado que "con esta actuación hemos querido no solamente solucionar los problemas que presentaba el anterior Paseo del Prado, especialmente en materia de accesibilidad, sino también recuperar y ampliar un espacio emblemático de nuestro municipio".

Viudas ha añadido que "queremos que el nuevo paseo sea un lugar para disfrutar, descansar y encontrarse, poniendo en valor nuestras tamarizas, que son árboles monumentales de Aragón y acercando todavía más el Parque Municipal del Prado a nuestros vecinos".

Una de las principales novedades de la actuación ha sido la ampliación del paseo del Prado gracias a la adquisición por parte del Ayuntamiento de una parcela anexa. Esta incorporación ha permitido disponer de una nueva superficie destinada principalmente a zona ajardinada y de descanso, equipada con bancos y otros elementos de mobiliario urbano, que complementa el paseo principal.

En este espacio también se ha trasplantado una palmera procedente del anterior paseo del Prado, integrándola en la nueva configuración paisajística.

El objetivo es que esta ampliación se convierta en una zona especialmente agradable para permanecer, conversar o simplemente disfrutar de la tranquilidad del entorno. El nuevo Paseo del Prado mantiene como uno de sus principales atractivos las tamarizas monumentales existentes en este espacio, que constituyen un elemento singular del patrimonio natural de San Esteban de Litera.

La actuación también contempla nuevas plantaciones para reforzar la vegetación y mejorar la integración paisajística del conjunto. En las próximas semanas está prevista la plantación de tres nuevas tamarizas y tres litoneros. Estos últimos se ubicarán en los tres espacios que actualmente aparecen señalizados mediante tubos corrugados, una vez que el descenso de las temperaturas permita realizar su plantación en condiciones más adecuadas.

CARÁCTER DIVULGATIVO

Otra de las actuaciones realizadas ha sido la recuperación e instalación de una mesa de interpretación que años atrás ya estuvo ubicada en el paseo del Prado. Esta mesa fue elaborada por José Damián Moreno, agente de protección de la naturaleza tristemente fallecido, cuya dedicación y trabajo estuvieron vinculados al conocimiento y la puesta en valor del patrimonio natural del entorno.

Su recuperación permite devolver al paseo un elemento de carácter divulgativo y constituye, al mismo tiempo, un reconocimiento a la labor desarrollada por José Damián Moreno. La intervención se completará en las próximas semanas con la instalación de dos placas informativas que permitirán conocer cómo eran los dos anteriores paseos del Prado de San Esteban de Litera.

La iniciativa pretende recuperar y divulgar la evolución histórica de este espacio público, cuyo último diseño ha sido sustituido durante este año por el paseo actual. De esta forma, los visitantes podrán conocer las transformaciones que ha experimentado este lugar a lo largo del tiempo, vinculando la nueva actuación con la memoria colectiva del municipio.

El concejal de Obras y Urbanismo, Javier Viudas, ha resaltado que "la finalidad de esta actuación es que el Paseo del Prado no sea únicamente un lugar de paso, sino un espacio que los vecinos y vecinas puedan utilizar y disfrutar a diario, tanto para pasear como para descansar o compartir un rato en un entorno agradable".

La actuación ha contado con financiación de la Diputación Provincial de Huesca, a través del Plan de Obras y del PIP, y del propio Ayuntamiento de San Esteban de Litera.