Sánchez Quero exige un plan para repoblar las áreas rurales: "Hablar menos y actuar más"

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, junto a los distinguidos con la Medalla de Oro de Santa Isabel: el pedagogo Víctor Juan, el organista José Luis González Uriol y el presidente de Cermi Aragón, Jesús Carlos Laiglesia. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha aprovechado este lunes el acto institucional en honor a Santa Isabel de Portugal, patrona de la provincia, para urgir al resto de administraciones a "hablar menos y actuar más" sobre el futuro del territorio, lo que a su juicio pasa necesariamente por poner en marcha un plan de medidas concretas para repoblar y reflotar las áreas rurales, en una estrategia en la que estén implicados tanto Estado como Comunidad Autónoma bajo el liderazgo de las entidades locales.

Así lo ha manifestado Sánchez Quero en un acto en el que se ha entregado la Medalla de Oro de Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal, máxima distinción de la institución, al Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Aragón (Cermi); el organista e impulsor del Festival de Música Antigua de Daroca, José Luis González Uriol, y el profesor, pedagogo y escritor Víctor Juan.

La ceremonia ha contado con la asistencia de numerosos representantes institucionales, como la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro; el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, en representación del Gobierno de Aragón; la Justicia, Concepción Gimeno; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Juan José Carbonero; la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, entre otras autoridades, como los expresidentes de la DPZ Luis María Beamonte y José Ignacio Senao.

También han estado presentes representantes de los grupos parlamentarios en la Cámara autonómica, con la portavoz y secretaria general regional del PSOE, Pilar Alegría, a la cabeza. Sin embargo, no ha acudido ninguno de los dos diputados provinciales de Vox ni la alcaldesa de la capital, Natalia Chueca --quien tampoco ha enviado a ninguno de los concejales de su equipo de gobierno--, enfrascada en un nuevo enfrentamiento con el presidente de la DPZ, esta vez en torno a la Plaza de Toros de La Misericordia.

El acto, celebrado en el nuevo Salón de Plenos de la institución provincial, ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo del alcalde de Badules, Juan Carlos Herrero, fallecido precisamente el 4 de julio, día de Santa Isabel de Portugal.

EL AGRADECIMIENTO DE TODA UNA PROVINCIA

Sánchez Quero ha iniciado su discurso ensalzando "aquello que más merece ser celebrado", en referencia a las tres personas a instituciones premiadas, que "hacen mejor la vida de los demás en este territorio".

La Medalla de Santa Isabel, ha continuado, simboliza "el agradecimiento de toda una provincia a quienes, desde distintos ámbitos, han sabido servir a la sociedad con constancia, con talento, con generosidad y con un compromiso profundo con Aragón y con la provincia de Zaragoza".

Cermi Aragón, José Luis González Uriol y Víctor Juan representan "tres formas ejemplares de contribuir al bien común" y comparten "la convicción de que una sociedad digna se construye desde la inclusión, desde la cultura, desde la educación y desde la defensa de la persona como centro de toda acción política".

En el caso de Cermi, por acompañar y dar voz al movimiento de la discapacidad, con una trayectoria que "no solo honra a quienes la integran, sino que enriquece a toda la sociedad aragonesa", ha dicho, después de citar al papa León XIV, quien afirmó el mes pasado en la eucaristía celebrada en Madrid que "la seguridad, que con demasiada frecuencia nos ilusionamos de que provenga de las armas y los muros, madura más bien al aprender a avanzar junto al otro, a crecer juntos, codo con codo".

De González Uriol ha destacado que es una "figura imprescindible para entender la vida musical de Aragón en las últimas décadas". "En él se unen la excelencia artística, el rigor del maestro y la pasión de quien ha dedicado su vida a que los órganos de nuestra tierra no fueran una reliquia muda, sino una voz viva al servicio de la cultura", ha elogiado.

En cuanto a la medalla otorgada al pedagogo Víctor Juan, el presidente ha asegurado que es "un homenaje a los docentes, a los que enseñan y a los que escriben para que otros comprendan mejor su tiempo", así como a aquellos que contribuyen a construir "una sociedad que no renuncia a la memoria, que no desprecia el conocimiento y que entiende la escuela como un lugar de encuentro, de dignidad y de futuro".

INCLUSIÓN, CULTURA Y EDUCACIÓN

En definitiva, tres trayectorias que, desde lugares distintos, "hablan de lo mejor de nosotros mismos": de inclusión y justicia; de cultura, patrimonio y excelencia; y de educación, memoria y pensamiento.

Los tres galardonados recuerdan también, en tiempos "complejos" en los que "a menudo se impone el ruido, la crispación, la desconfianza y el olvido de lo esencial", que "la vida pública también puede y debe hablar de respeto, de cultura, de educación, de derechos y de cooperación", ha añadido Sánchez Quero.

Por ello, ha reivindicado una administración "cercana, útil y comprometida con el territorio", que crea en "la fuerza del mundo local", en la vitalidad de los municipios o el trabajo "discreto pero decisivo" de alcaldes y concejales.

A ello ha sumado que la igualdad, la cultura o la educación "no son capítulos secundarios, sino pilares de primer orden para el progreso", y ha ido más allá: "Aragón sólo avanzará si sabe cuidar todo aquello que le da solidez moral y cohesión social", ha expresado.

El presidente de la institución ha insistido en que son necesarios "derechos efectivos, cultura viva, educación de calidad y una mirada inclusiva que reconozca el valor de cada persona", porque el futuro del territorio no se juega sólo "en las grandes cifras", sino en "la capacidad de sostener servicios, de generar comunidades y de hacer que vivir en un pueblo no sea nunca sinónimo de renuncia".

LOAS Y PREMIADOS

Antes, la vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero; el portavoz del Grupo Socialista, Francisco Compés, y el diputado de CHA, José Manuel Latorre, han sido los encargados de pronunciar las loas a Cermi, José Luis González Uriol y Víctor Juan, respectivamente.

El presidente de Cermi Aragón, Jesús Carlos Laiglesia, en una intervención en lengua de signos, ha incidido en que los derechos no se garantizan con "leyes" o "palabras", sino cuando se permite a todas las personas desarrollar su proyecto de vida, lo que pasa por una accesibilidad universal que dé respuesta a las necesidades de cada individuo. "El gran desafío", ha subrayado, está en el medio rural, para lo que las diputaciones tienen "un papel esencial".

El organista, que cumplirá en noviembre 90 años y tiene problemas de garganta, ha delegado su discurso en su colaborador Javier Artigas, quien ha contado varias anécdotas, como cuando acudió sin cita a reunirse con el entonces director general de Música y Danza, Jesús Aguirre, duque consorte de Alba, y de ahí salió el Festival de Música Antigua de Daroca.

El homenajeado ha recordado a su madre, a su abuelo Valentín y a su abuela Concha, por hacerle creer desde pequeño que era "el más guapo del mundo" y permitirle vivir "un mundo feliz en un mundo difícil". Ha recordado también su vínculo con la DPZ, ya que nació en la maternidad provincial y un hermano de su abuela era conserje en la institución, lo que le permitió ver la cabalgata de Reyes desde las ventanas de la plaza España, así como su paso por escuelas en Langa del Castillo, Magallón o La Almunia de Doña Godina y por la UNED de Calatayud, para concluir expresando "la enorme necesidad de ser bueno y de trabajar con ahínco" para merecer los premios.