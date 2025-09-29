Sánchez Quero se queja de la "falta de coordinación institucional" en la respuesta a los daños de la tormenta

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, junto al consejero de Fomento, Octavio López, y alcaldes y representantes de las localidades de Cuarte de Huerva, María de Huerva y Cadrete que han resultado seriamente afectadas por las tormentas - DPZ

El presidente de la DPZ anuncia que enviará una carta al presidente Azcón para mejorar la adopción de medidas conjuntas

ZARAGOZA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha vuelto a expresar su malestar por la "falta de coordinación" entre las diferentes instituciones en su respuesta a los efectos de las tormentas y ha anunciado que remitirá una carta al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, para intentar mejorar la respuesta conjunta de cara a próximos episodios.

"Yo me quejo siempre de la falta de coordinación de las instituciones. El objetivo siempre es el mismo, atender a los ayuntamientos y sobre todo a los vecinos y las vecinas, pero no somos capaces de coordinarnos en tiempo y forma. No sabemos cómo mejorar y lo que tenemos que hacer es un esfuerzo para ir todos en la misma dirección", ha lamentado Sánchez Quero a la salida de una reunión en Cadrete (Zaragoza) con los alcaldes de las localidades más afectadas a la que también ha asistido el consejero de Fomento, Octavio López.

Sánchez Quero se ha desplazado en primer lugar al Puesto de Mando Avanzado instalado para coordinar la respuesta de las instituciones a los desperfectos causados por las tormentas de este domingo. Allí se ha quejado de no haber sido citado a la reunión: "Acaba de haber una reunión ahora y como presidente de la Diputación, que tiene la competencia en toda la provincia y en todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, que son todos, no me han dicho nada, no he podido asistir", ha lamentado. Sí ha acudido posteriormente a la celebrada en el CECOP.

En ese primer encuentro con el consejero de Fomento e Interior, Octavio López, el presidente de la DPZ le ha trasladado que "urge ya en avanzar sobre la creación de un consorcio de bomberos porque el Gobierno de Aragón es el que tiene las competencias de Protección Civil y desde la DPZ estamos a su entera disposición".

En el encuentro con los alcaldes y representantes municipales de Cadrete, María de Huerva y Cuarte de Huerva, estos le han trasladado la necesidad de poder contar con bombas de achique para seguir sacando agua de garajes y bajos y maquinaria para limpiar calles y caminos y para retirar vehículos arrastrados por el agua.

"Desde mañana ya van a venir los técnicos para revisar caminos y todas las infraestructuras que han sido dañadas y los atenderemos, como es lógico y siempre hemos hecho", ha anunciado Juan Antonio Sánchez Quero.