Bermúdez dice que la coordinación contra la tormenta "es fantástica" y rechaza el comentario "de bar" de Sánchez Quero

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha afirmado este lunes, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOPI) por la tormenta 'Gabriel', ocurrida este domingo, que la coordinación de los medios contra la tormenta es "fantástica" y ha rechazado "el comentario de barra de bar" del presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, a este respecto.

"Aquí ha venido la Diputación Provincial al CECOPI y no ha dicho absolutamente nada", ha declarado Bermúdez de Castro a los medios de comunicación, elogiando por otra parte el trabajo que están realizando los bomberos de la DPZ "desde el primer momento".

Sánchez Quero ha vuelto a expresar su malestar por la "falta de coordinación" entre las diferentes instituciones en su respuesta a los efectos de las tormentas y ha anunciado que remitirá una carta al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, para intentar mejorar la respuesta conjunta de cara a próximos episodios.

"Yo me quejo siempre de la falta de coordinación de las instituciones. El objetivo siempre es el mismo, atender a los ayuntamientos y sobre todo a los vecinos y las vecinas, pero no somos capaces de coordinarnos en tiempo y forma. No sabemos cómo mejorar y lo que tenemos que hacer es un esfuerzo para ir todos en la misma dirección", ha lamentado Sánchez Quero a la salida de una reunión en Cadrete (Zaragoza) con los alcaldes de las localidades más afectadas a la que también ha asistido el consejero de Fomento, Octavio López.

Sánchez Quero se ha desplazado en primer lugar al Puesto de Mando Avanzado instalado para coordinar la respuesta de las instituciones a los desperfectos causados por las tormentas de este domingo. Allí se ha quejado de no haber sido citado a la reunión: "Acaba de haber una reunión ahora y como presidente de la Diputación, que tiene la competencia en toda la provincia y en todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, que son todos, no me han dicho nada, no he podido asistir", ha lamentado.

Al respecto, el consejero de Interior ha manifestado: "Como dicen en mi pueblo, no hay nada mejor que ser de Huesca, tener memoria y conocer al personal; aquí hay que conocer al señor Sánchez Quero", ha añadido. "Si él quiere hacer ruido, pues que lo haga; no ha venido a la reunión, ha venido su representante, como siempre en positivo".

Bermúdez de Castro ha enfatizado que "las emergencias aquí en Aragón siempre han funcionado de una manera fantástica", lamentando que "esta mañana había gente buscando hacer ruido", aseverando que "hacer ruido con las emergencias no lleva a nada" y "es un bumerán que siempre vuelve".