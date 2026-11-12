Sanidad y los sindicatos de la Mesa Sectorial alcanzan un acuerdo unánime para mejorar las condiciones laborales

Mesa Sectorial de Sanidad. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Aragonés de Salud (Salud) y las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Sanidad han suscrito por unanimidad un acuerdo para el periodo 2027-2029, que incorpora importantes mejoras retributivas, profesionales y organizativas para los profesionales del sistema sanitario público aragonés.

El acuerdo tiene como objetivo reconocer el trabajo que desempeñan los trabajadores del Salud, reforzar la capacidad del sistema sanitario para atraer y retener profesionales, y contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario público aragonés mediante una implantación progresiva de las medidas a lo largo de los próximos tres años.

Entre las actuaciones más relevantes figura la mejora de la retribución de las guardias sanitarias. El acuerdo prevé un incremento acumulado de 10 euros por hora en las guardias de presencia física del personal facultativo entre 2027 y 2029, incrementos equivalentes para el resto de categorías profesionales y una mejora adicional del 25% para las horas de guardia de presencia física que superen las 720 horas anuales.

Con estas medidas, los médicos de Aragón pasan de estar entre los peores retribuidos de España a situarse entre los mejores. En este sentido, el acuerdo contempla el compromiso de situar, a partir de 2030, las retribuciones de guardias de Aragón entre las cinco mejores comunidades autónomas del país.

Asimismo, las guardias realizadas en sábado pasarán a percibirse, desde 2028, como las efectuadas en domingos y festivos. A ello se suma un incremento acumulado del 20% en los complementos de nocturnidad y festivos durante la vigencia del acuerdo, con aumentos progresivos en cada uno de los ejercicios contemplados.

Otro de los pilares del acuerdo es el desbloqueo del Nivel IV de carrera profesional, cuya aplicación económica permanecía suspendida desde hace años, y de hecho éramos la única comunidad autónoma que no la retribuía.

El acuerdo contempla su implantación progresiva hasta alcanzar el 100% de las cuantías en 2028, una convocatoria extraordinaria en 2027 para profesionales con más de 22 años de servicios prestados, así como el reconocimiento del periodo de formación sanitaria especializada como tiempo computable para la carrera profesional.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

El texto incorpora además una batería de iniciativas destinadas a modernizar la gestión de los recursos humanos y mejorar el desarrollo profesional.

Entre ellas destacan la implantación de la categoría de Enfermera del Trabajo durante 2027, la negociación del II Plan de Igualdad del SALUD, la apertura de una negociación específica sobre conciliación, la revisión de las bolsas de empleo, de la promoción interna temporal y de la movilidad interna, así como distintos estudios para adecuar las retribuciones de diferentes colectivos profesionales.

Durante la comparecencia posterior a la reunión de la Mesa Sectorial, el director gerente del Servicio Aragonés de Salud, José Ignacio Castaño, ha subrayado el alcance de un acuerdo que, ha asegurado histórico, porque "va a permitir mejorar como nunca hasta ahora las condiciones laborales, profesionales y retributivas de los trabajadores del Servicio Aragonés de Salud durante los próximos tres años".

"El Gobierno de Aragón ha cumplido su compromiso de extender al conjunto de los trabajadores del SALUD las mejoras acordadas con los sindicatos médicos, con el objetivo de que los avances logrados beneficien a todos los profesionales de la sanidad pública aragonesa", ha aseverado el director gerente.

Castaño ha asegurado, así mismo, que el acuerdo es fruto de la negociación desarrollada entre la administración y las organizaciones sindicales y ha agradecido la disposición al diálogo mostrada durante el proceso. "Estamos construyendo un marco de colaboración, confianza y estabilidad con los profesionales, imprescindible para poder concentrar nuestros esfuerzos en lo que verdaderamente importa: mejorar la atención sanitaria que reciben todos los aragoneses".

El responsable del Salud ha destacado también el esfuerzo presupuestario que supondrá la aplicación de las medidas recogidas en el acuerdo, distribuido a lo largo de tres ejercicios para garantizar su viabilidad y compatibilidad con la sostenibilidad del sistema sanitario.

"Hoy hemos demostrado que el Gobierno de Aragón es capaz de afrontar y resolver reivindicaciones que llevaban muchos años pendientes. Lo hemos hecho desde el diálogo, la responsabilidad institucional, la moderación y la templanza.

Con este acuerdo gana el conjunto de los profesionales, gana la sanidad pública aragonesa y, sobre todo, ganan los ciudadanos de Aragón".

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

Entre los asuntos del orden del día, abordados hoy en la Mesa Sectorial, cabe destacar la aprobación de una de las mayores ofertas públicas de empleo sanitario de los últimos años en Aragón.

Se ha aprobado el Decreto de Oferta de Empleo Público (OPE) 2026 del Servicio Aragonés de Salud, que contempla la convocatoria de 866 plazas. Una medida que contribuirá a reforzar la estabilidad del empleo público sanitario y la consolidación de las plantillas en la Comunidad Autónoma.

La nueva oferta responde al compromiso del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud con la estabilidad en el empleo, la mejora de la calidad asistencial y el fortalecimiento de los recursos humanos del sistema sanitario público aragonés.

Las 866 plazas incluidas en la OPE 2026 permitirán avanzar en la cobertura estructural de necesidades asistenciales, facilitarán la reducción de la temporalidad y contribuirán a garantizar una prestación sanitaria más accesible para los aragoneses.

Una oferta que se suma al esfuerzo realizado en los últimos años para impulsar procesos selectivos periódicos y dotar de mayor estabilidad a las plantillas de los centros sanitarios de Aragón. Con ello se favorece además la atracción y retención de profesionales, un elemento clave para afrontar los retos presentes y futuros del sistema sanitario.