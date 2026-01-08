Santiago Abascal presentará las candidaturas de Vox en Aragón el lunes próximo en Teruel

Cartel del acto de presentación de las candidaturas de Vox en las elecciones autonómicas de Aragón del 8F. - VOX

ZARAGOZA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, presentará las tres candidaturas de este partido que concurren a las elecciones autonómicas de Aragón el 8 de febrero en un acto público en la ciudad de Teruel el lunes de la semana próxima, 12 de enero.

El evento tendrá lugar en el Palacio de Congresos de la capital turolense a partir de las 18.30 horas y lo protagonizarán Abascal y el cabeza de lista por Teruel y candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco.

Además de Nolasco, el cabeza de lista por Zaragoza es el actual portavoz parlamentario adjunto, Santiago Morón, y el número uno de la lista por Huesca es el diputado David Arranz.