Sara Soler ilustra el cartel del Salón del Cómic de Zaragoza, que se celebrará entre el 15 y el 17 de diciembre

ZARAGOZA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La aragonesa Sara Soler (Barbastro, 1992) ilustra el cartel del XXII Salón del Cómic de Zaragoza que un año más se celebrará en la sala Multiusos del Auditorio entre el 15 y 17 de diciembre.

La autora de 'The Season of the bruja', obra publicada en inglés y que ha sido traducida al español, trabaja para distintas editoriales,

tanto nacionales como internacionales, además de ser una de las asiduas al salón del cómic, por lo que le hace una "especial ilusión" ponerle imagen al evento.

El consejero municipal de Participación y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha presentado el cartel, junto a la ilustradora Sara Soler, en una rueda de prensa en la que han informado que el Salón del Cómic se celebrará un año más en diciembre en la sala Multiusos de Zaragoza, por la que el año pasado pasaron cerca de 13.000 visitantes.

"Un año más este espacio reunirá a los artistas españoles más relevantes del tebeo, además de librerías, editoriales, fanzines y colectivos", ha indicado Mendoza.

EMOCIÓN

En el cartel, Soler ha querido recrear la emoción que siente cuando dibuja. "Ese momento de creación en el que tienes posibilidades infinitas y la capacidad para plasmarlas todas en un

papel, cuando entras en una especie de trance y simplemente dibujas", ha detallado la autora, quien ha añadido que ha jugado con dos estilos gráficos distintos.

"Esto es algo --ha puntualizado-- que se ve mucho en mis obras, es algo que antes me producía mucha inseguridad, pero ahora lo veo como parte de mi proceso ya que hay obras que me piden un estilo y otras otro".

En segundo lugar, Soler ha elegido una mujer para protagonizar el cartel con la intención de representar "a todas las creadoras que ponen cuerpo y alma en sus historias".

"Somos cada vez más mujeres y sin embargo, muchas veces seguimos siendo olvidadas en el panorama profesional. No recuerdo las veces que se me ha infantilizado por ser una mujer joven que dibuja o por mi estilo de dibujo cuqui, que no sirve para dibujar comics". Sin

embargo, aquí estoy yo y todas", ha recalcado.

CITA CULTURAL

El Salón del Cómic de Zaragoza está organizado por el Servicio de Centros Cívicos del Área de Participación y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, con la colaboración de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural.

Es una de las citas del mundo de la viñeta más importantes de España y el único de gestión íntegramente pública, ha recordado

Mendoza.

El proyecto cuenta con la participación de colectivos y asociaciones, librerías especializadas, editoriales, expertos y particulares que aportan ideas, actividades y colaboración para hacer del Salón del Cómic de Zaragoza una cita ineludible y diseñada para todos los públicos.

SARA SOLER ESTER

La autora, nacida en Barbastro en 1992, está afincada en Barcelona, donde se instala para estudiar Bellas Artes y posteriormente el curso de Arte Gráfico de la Escola Joso. Allí desarrolla su pasión por el cómic y dio sus primeros pasos en el mundo editorial publicando historias cortas y ejerciendo de coordinadora en varios fanzines.

Comienza su carrera en el mundo de la narrativa gráfica en 2017 cuando gana la segunda ronda de la beca "carnet jove connecta't al cómic", que le permite publicar su primera obra en solitario, "Red & Blue".

Desde entonces ha trabajado para diversas editoriales nacionales e internacionales. En el periodo de 2018 a 2020 publica 'En la oscuridad' --que le vale el premio Carlos Giménez 2019 autora revelación-- e 'Ikigai' historia dentro de 'Planeta Manga' volumen 2 con Planeta Cómic.

Por otra parte en el mercado americano publica 'Dr. Horrible: Best friends forever' y 'Plants vs Zombies: A little problem' con la editorial Dark Horse Comics. Ha trabajado para el mercado americano y el mercado español en varios proyectos simultáneamente, además de impartir clases de cómic en la Escola Joso y de seguir autopublicando algunos fanzines como "US" que ha recibido varios premios, como el Premio Antifaz 2020 a Mejor novela gráfica de temática social o el Premio del cómic Barcelona 2021 al mejor fanzine.

En 2021 el pequeño fanzine de apenas 22 páginas US, se convierte en novela gráfica de la mano de la editorial Astiberri, como resultado, la historia tiene ahora 144 páginas y está a todo color.

La novela gráfica sigue cosechando premios y es traducida a otras lenguas y publicada en otros países como Estados Unidos, con la editorial Dark Horse y Argentina con Hotel de las Ideas.

Su última publicación en Estados Unidos es Season of the Bruja, guionizada por Aaron Durán y publicada por Oni Press, una miniserie de 5 números en la que ejerce de dibujante, entintadora y colorista. Esta serie ha sido traducida al español y editada por Astiberri bajo el nombre de "Temporada de Brujas".