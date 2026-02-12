El sector lambanista del PSOE Aragón sale en tromba en defensa de Javier Lambán tras las críticas de Óscar López

Archivo - El secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, en rueda de prensa junto con el secretario de Organización, Darío Villagrasa, y la portavoz parlamentaria, Mayte Pérez. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Varios de los socialistas afines a Javier Lambán han salido este jueves en tromba en defensa del expresidente tras las críticas del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha achacado el mal resultado del partido en las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero a que el PSOE Aragón no se dedicó a hacer oposición al popular Jorge Azcón cuando estaba encabezado por Javier Lambán.

"Se dedicó a hacer otra cosa, por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha", ha aseverado Óscar López en una entrevista en RNE.

Entre los representantes del PSOE aragonés que han salido a rechazar las palabras del ministro está Darío Villagrasa, número dos del partido y de la lista electoral por Zaragoza, quien se retiró hace un año de las primarias y dejó a Pilar Alegría vía libre para el congreso regional.

"Todo aquel que hubiera estado atento al trabajo de los socialistas en Aragón habría comprobado cuánto hemos reivindicado el legado tan positivo de Javier Lambán en nuestra tierra y cuánto hemos combatido las políticas de la derecha", ha expresado Villagrasa en un mensaje en la red social 'X' --antes 'Twitter'--.

También se ha pronunciado la que fuera la mano derecha de Lambán, Mayte Pérez, actualmente en el Senado tras desistir de revalidar su liderazgo en el PSOE Teruel, quien ha calificado las declaraciones del ministro como "absolutamente desafortunadas además de impropias". "Si la cosa no está fácil para el PSOE, la solución no es sembrar más discordia", ha añadido.

A la reacción se ha sumado, asimismo, la que fuera portavoz adjunta en las Cortes de Aragón Leticia Soria, quien no repitió en las listas electorales del 8F, y ha coincidido en que las palabras del también líder de los socialistas madrileños son "muy desafortunadas". Le ha recordado que Lambán sí que hizo oposición y lo hizo "en unas condiciones muy difíciles, con un cáncer y anteponiendo siempre los intereses generales a los particulares", a la vez que le ha pedido que rectifique.

Otro de los diputados que compartieron bancada con el expresidente y que ya no está en primera línea política, el alcañizano Ignacio Urquizu, ha publicado en la misma red social que Javier Lambán es "una de las figuras más respetadas en Aragón", tras lo que ha aplaudido que la campaña de Alegría reivindicara su figura y la de los otros dos expresidentes socialistas, Santiago Marraco y Marcelino Iglesias. "No logro alcanzar qué quiere decir. Profunda tristeza", ha concluido.

Por su parte, la exeurodiputada Isabel García, que no repitió en las últimas listas electorales europeas porque Ferraz optó por la oscense Rosa Serrano, ha dicho que no sabe "a qué vienen estas bochornosas declaraciones" ni "a quién benefician". "Al PSOE Aragón, desde luego, no", ha apostillado, tras lo que ha apuntado: "Qué forma tan gratuita de hacer daño a tantas y tantas personas que trabajamos junto a Javier Lambán, quien se dejó la piel por un mejor Aragón".

LA DIRECCIÓN ACTUAL SALE EN DEFENSA DE LAMBÁN

El presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ) y presidente provincial del PSOE, Juan Antonio Sánchez Quero, ha enviado también este jueves una nota de prensa de condena y ha exigido una rectificación al ministro: "No todo vale en política", ha expresado, calificando las declaraciones como "injustas, desafortunadas e impropias de un miembro del Gobierno de España" e instándole a centrarse "en las responsabilidades que tiene encomendadas en el Gobierno de España y en el partido en la Comunidad de Madrid".

La protesta la ha zanjado la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, quien ha salido en defensa de Lambán y ha manifestado que "señalar a unos u otros como responsables de los resultados --de las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero-- no sólo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección" y ha insistido en que están "orgullosos del legado de Lambán y de los presidentes socialistas".