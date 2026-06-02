Serrano asegura que "no consta" que Zaragoza tenga que pagar a la FIFA por la celebración del Mundial

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ZARAGOZA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha asegurado que la ciudad "no tiene una propuesta de que haya que pagar dinero a la FIFA por jugar el Mundial de Fútbol 2030 en el estadio de La Nueva Romareda y ha agregado que "no consta que haya que hacer una inversión extraordinaria".

Serrano ha explicado que a todas las ciudades candidatas para albergar partidos del Mundial se les ha trasladado que "se deberían adquirir una serie de compromisos", como zonas para Fun Zone, poner a disposición la movilidad de la ciudad, incluso aspectos que exceden lo municipal, como la utilización del aeropuerto y de las estaciones de alta velocidad, entre otros.

Por tanto, "no hay una cuantificación económica exhaustiva porque no se solicitaba en la documentación que se envió, pero más allá de refuerzos especiales que pudiera haber en momentos de partido concreto, como se hace en las fiestas del Pilar, no hay un exceso de inversión mayor", ha aseverado.

Serrano ha respondido de este modo a una información de El Correo en la que indica que desde las instituciones vascas se plantean reducir el número de partidos del Mundial que se va a jugar en San Sebastián y en Bilbao para recortar gastos.

Ha comentado que precisamente han sido las administraciones vascas las que han introducido este debate y "parece que no tienen especial interés en acoger el Mundial, o por lo menos así se ha trasladado a la opinión pública".

No obstante, ha querido dejar claro que "ni por parte de FIFA, ni por parte de la Federación Española de Fútbol --no sé si por parte del Gobierno vasco o de los ayuntamientos de San Sebastián y Bilbao-- se ha trasladado oficialmente una propuesta en ese sentido".

"OPORTUNIDAD"

Respecto a si se exigía un pago de 50 millones de euros, según ha podido leer en alguna información, Serrano ha dejado claro: "Desde luego a nosotros ni nos consta, ni ha sido trasladado oficialmente, ni forma parte de la hoja de ruta que Zaragoza tiene de cara a la organización del Mundial".

En rueda de prensa, Serrano ha subrayado que este evento deportivo "es una gran oportunidad y una gran captación de interés para la ciudad, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista del protagonismo que la ciudad adquirirá" y que se va a poder comprobar con la celebración del Mundial previo en Estados Unidos.

Tras esta exposición ha reiterado que la cuantificación se hará en el momento en el que haya que incorporar en los ejercicios presupuestarios estos aspectos que atañen al refuerzo del transporte público para tres días concreto y "poco más", porque hay gastos de seguridad que son del Estado, otros de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza tendrá que dimensionar el servicio que preste la plantilla de Policía Local en ese momento.

"Lo que puedo decir es que Zaragoza como ciudad no tiene encima de la mesa una propuesta de que haya que pagar un dinero a la FIFA por albergar al Mundial. Lo digo porque yo eso lo he leído y, desde luego, no tenemos constancia ni Zaragoza ni ninguna otra ciudad. No sé muy bien de dónde salen esas informaciones y, en cualquier caso, por supuesto, desde el Ayuntamiento de Zaragoza respetamos las decisiones que otras administraciones y otros ayuntamientos tomen con respecto a su consideración de si deben estar o no", ha zanjado.