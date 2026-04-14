Serrano replica al PSOE que la propuesta de vivienda ya la contempla el PGOU y le pide medidas concretas

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha replicado al PSOE que la puesta de la concejal socialista Ros Cihuelo sobre vivienda "es sorprendente" porque ya la contempla la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2022 para que en los locales abandonados durante más de cuatro años se pueda construir vivienda y también trasladar oficinas y despachos.

Ros Cihuelo ha propuesto al Gobierno de Zaragoza habilitar incentivos fiscales, dentro de las competencias municipales, que faciliten que las actividades profesionales en viviendas se trasladen a locales vacíos en planta calle, con el objetivo de liberar vivienda para uso residencial, siendo una alternativa real, viable y a corto plazo ante la "alarmante" falta de vivienda asequible en la ciudad y ha estimado que hay entre 5.000 y 7.000 viviendas con uso profesional.

"En su día ya dijimos --ha recordado-- que era una propuesta razonable, que esperábamos que la concretara el Partido Socialista en algo, pero no la han concretado absolutamente en nada y seguimos a la espera de que se haga de esta manera".

En declaraciones a los medios de comunicación, Serrano ha dicho que es "evidente" la apuesta que hizo el Gobierno de Zaragoza con esa modificación de PGOU de 2022 y que se ha mejorado recientemente en el último año porque se han construido en la ciudad casi 400 viviendas gracias a esa modificación que permite adaptar los locales a viviendas.

Especialmente, en el último año, es una propuesta que "ha ido a éxito" y que "ha funcionado" conforme se ha ido conociendo por parte de los propietarios y de las personas que deciden trasladar sus viviendas ahí.

"Con espíritu absolutamente constructivo, lo que debería hacer el PSOE es dar menos ruedas de prensa y que concrete una propuesta que nosotros desde el gobierno podamos estudiar, porque si tiene interés para los vecinos, pues evidentemente seguiremos trabajando y seguiremos avanzando", ha concluido.