Serrano replica al PSOE que el sobrecoste en regenerar el río Huerva es "por hacer más cosas"

Archivo - Construcción del tanque de tormentas y grada que dará lugar a un espacio lúdico con vegetación tras la regeneración de las riberas del río Huerva, a la altura del puente Blasco del Cacho, antiguos viveros Sopesens - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Zaragoza, Víctor Serrano, ha recordado, ante las críticas del PSOE al proyecto del Huerva, que "el incremento de la inversión es absolutamente justificada con los expedientes técnicos y se hacen para aumentar y mejorar las actuaciones, algunas incluso a petición de la CHE. No hay un coste mayor por mala gestión o mala ejecución, sino que hay una mayor inversión para hacer más cosas. Además tampoco conlleva ningún gran desvío de cronogramas".

Por otro lado, y ante las dudas expresadas por el PSOE respecto a la computación de los fondos europeos dentro del proyecto, Serrano ha explicado que "la imputación de sueldos municipales en la convocatoria de fondos europeos se hace siguiendo las bases publicadas por la Fundación Biodiversidad, donde se indicaba que se podía cargar a los fondos el 80% de los sueldos municipales relacionados con el proyecto".

Sin embargo, la institución nacional ahora ha variado ese criterio, y el Ayuntamiento de Zaragoza con sus servicios jurídicos ha reclamado ante esta decisión, que supondría no poder computar hasta 500.000 euros.

En esta situación, que se aborda desde el respeto institucional y la visión técnica, es donde "Ranera solo ha elegido la controversia y la confrontación institucional para sacar un rédito político", ha manifestado Víctor Serrano.

"A lo largo de esta semana hemos visto como Lola Ranera está en una huida política hacia adelante con temas como el Tiro de Pichón, Alumalsa o el río Huerva, donde usa las tácticas del sanchismo caracterizadas por anteponer los intereses personales propios al de los ciudadanos, porque la portavoz socialista elige la mentira y la confusión para hablar de estos temas y además solo busca la confrontación institucional", ha resumido Serrano.