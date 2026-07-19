Servet, Clínico, Royo Villanova, Nuestra Señora de Gracia y Calatayud ofrecen tele gratis para ver la final del Mundial

En el Servet se han colocado carteles para informar del servicio gratuito de televisión durante el partido de la Final. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este domingo los pacientes de los hospitales Miguel Servet, Clínico Lozano Blesa, Royo Villanova, Nuestra Señora de Gracia (Zaragoza) y Ernest Lluch (Calatayud) podrán seguir a la selección española esta noche en la final del Mundial de fútbol de forma gratuita. La iniciativa nació en el Servet.

Desde el área de Humanización se presentó esta solicitud y la empresa ionIDe, suministradora del servicio de televisión, accedió a ello.

Posteriormente se sumaron los restantes hospitales que también encontraron el apoyo de sus suministradores, Gotor Servicios Hospitalarios y Diconplawed S.I.

En el caso del Hospital Universitario Miguel Servet, el servicio de televisión será gratuito entre las 20.00 y las 01.00 horas.

En cada uno de los citados hospitales, se ha organizado de forma autónoma pero de forma que se pueda seguir el partido de la final de la Copa Mundial de la FIFA, que se disputa en el MetLife Stadium de Nueva York entre Argentina y España. El partido empieza a las 21.00