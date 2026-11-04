Siete negocios se ven beneficiados con la segunda línea del Plan Relevo de la Diputación de Huesca

El Plan establece ayudas económicas dirigidas a facilitar la continuidad de negocios ya en funcionamiento mediante su adquisición por nuevos titulares. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda línea de la convocatoria del Plan Relevo 2026 de la Diputación va a facilitar la continuidad de siete negocios, con actividades muy variadas, en siete comarcas diferentes de la provincia.

En esta ocasión, el Plan Relevo va a favorecer el traspaso por jubilación de un taller de reparación de automóviles y bicicletas en Tamarite de Litera; en el Somontano, concretamente en Alquézar, va a permitir la reapertura del restaurante L'Artica contribuyendo así a ampliar la oferta gastronómica de la localidad; también a la hostelería, restauración y hospedaje se dedica el 'Locavore' de Hoz de Jaca que da continuidad al Bar 'el Mirador"; en Broto, en el Sobrarbe, el Plan Relevo de la Diputación va a ayudar a mantener un negocio de instalaciones eléctricas que va a incluir también trabajos de mantenimiento y reparación de viviendas y locales.

Asimismo, en Sardas va a retomar su actividad la panadería-cafetería Tahona que llevaba funcionando desde 1997 y que va a ofrecer panadería y repostería artesanal además de desayunos completos; en Sariñena se va a poner en marcha Calzados Limar que sustituye a Calzados Ana, evitando así la desaparición de la única zapatería especializada existente en la Comarca de Los Monegros; por último, en Castiello de Jaca, el Plan va a facilitar el traspaso de una tienda de alquiler de material de esquí, snowboard y bicicletas que va a funcionar también como escuela de esquí mejorando de esta forma la oferta de turismo activo de la Jacetania.

El diputado de Desarrollo de la DPH, José Cebollero, ha mostrado su satisfacción por "ver cómo el Plan Relevo sigue avanzando y, sobre todo, cómo se traduce en actividad económica y en servicios que permanecen en nuestros pueblos. Conseguir que una panadería, una zapatería, un taller o cualquier otro negocio pueda continuar abierto va mucho más allá de mantener una empresa: significa facilitar el día a día de nuestros vecinos y contribuir a que nuestros pueblos sigan vivos y tengan futuro".

El Plan establece ayudas económicas dirigidas a facilitar la continuidad de negocios ya en funcionamiento mediante su adquisición por nuevos titulares. Estas ayudas pueden cubrir hasta el 80% de la inversión realizada en conceptos como equipamiento informático, mobiliario, mejoras de eficiencia energética o reformas, con un límite de 7.000 euros por beneficiario. Además, se contempla la financiación de hasta el 80% de los gastos corrientes asociados al relevo, entre ellos notaría, asesoramiento, licencias o acciones de marketing digital, hasta un máximo de 3.000 euros.

El Plan Relevo 2026 de la Diputación de Huesca cuenta con una financiación de 100.000 euros.