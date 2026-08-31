Sijena Sí conmemorará el 90 aniversario del "expolio" de las pinturas murales del monasterio

Archivo - Varias personas observan las pinturas murales del Monasterio de Sijena expuestas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a 29 de mayo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Tribunal Supremo (TS) confirmó ayer la sentencia dictada - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

HUESCA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Sijena Sí conmemorará el 90 aniversario del arranque y "expolio" de las pinturas murales del Real Monasterio de Santa María de Sijena de Sijena, con una jornada, que se celebrará el próximo 24 de octubre, que pretende contribuir a esclarecer unos hechos históricos que "siguen siendo objetos de interpretaciones interesadas y de una creciente campaña de desinformación".

Así lo han anunciado desde la Plataforma, que recuerda que se recordará el arranque y expolio de las pinturas del Real Monasterio de Santa María de Sijena, llevado a cabo en octubre de 1936 por Josep Gudiol, por encargo de la Generalitat de Cataluña, después de que el cenobio hubiera sido incendiado por milicianos anarquistas procedentes de Barcelona.

El coordinador de la Plataforma Sijena Sí, Juan Yzuel, ha apuntado que Gudiol actuó en Sijena en un contexto de guerra y de incautación de bienes, y que su doble condición de funcionario y marchante de arte exige, un análisis histórico riguroso y alejado de cualquier intento de convertir al responsable de la extracción de las pinturas en un supuesto héroe de la conservación.

Juan Yzuel ha indicado que "los 90 años se conmemorarán el 24 de octubre, porque fue entonces cuando se llevaron a cabo los arranques y queremos que se sepa la verdad, que esas pinturas fueron expoliadas y queremos que el MNAC se ponga las pilas cuanto antes para devolverlas".

La Plataforma ha criticado también "la inacción" del Museo Nacional de Arte de Cataluña ante la obligación de ejecutar las sentencias judiciales que le condenan a devolver las pinturas de Sijena.

Sijena Sí ha recordado que el MNAC debe afrontar la restitución tanto de las denominadas pinturas profanas, para cuya devolución ya existe incluso un presupuesto aprobado, como de las pinturas de la Sala Capitular, cuya entrega debe producirse conforme al calendario establecido judicialmente. En este punto, ha reiterado que "tres sentencias de tres tribunales y una petición clara y legal de la juez de Huesca de que a final de mayo del año que viene esas pinturas tienen que haber sido entregadas".

"No puede haber más excusas ni más dilaciones. Las sentencias están para cumplirse y el patrimonio de Sijena debe regresar a Sijena", han apostillado.

EL TRASLADO "SE PUEDE REALIZAR", SEGÚN UN EXPERTO

Además, han aplaudido la iniciativa del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena de contar con Stefano Lupo, restaurador italiano de reconocido prestigio internacional, quien visitó recientemente el MNAC y afirmó que el desmontaje y traslado de las pinturas murales "es absolutamente posible y se puede realizar".

Esto, para la plataforma, supone "un nuevo respaldo científico" que deja "sin fundamento" la estrategia del museo barcelonés basada en sostener que las pinturas "no se pueden mover".

"La cuestión ya no puede plantearse como un problema de imposibilidad, sino como una obligación de encontrar la solución técnica más segura para hacer efectiva la restitución ordenada por los tribunales", han apostillado.

V ROMERÍA SIJENA

Por otra parte, dentro de su calendario de movilizaciones, la Plataforma celebrará el próximo 3 de octubre la V Romería Sijena Sí, una iniciativa que pretende mantener viva la reivindicación del regreso de la vida monástica al Real Monasterio de Sijena.

Como en anteriores ediciones, la jornada contará con dos recorridos tradicionales, una marcha a pie de 17 kilómetros desde Sariñena y una cabalgada de 26 kilómetros desde El Tormillo, siguiendo el antiguo Camino de Santiago de Sijena, e incluirá una misa, paella compartida y un concierto.

"Vamos a reivindicar que Sijena vuelva a ser un monasterio vivo y que venga una comunidad monástica, de hecho tras la primera romería se enviaron al Vaticano varios miles de firmas pidiendo que no se abandone Sijena", ha manifestado Yzuel.

Ante esta situación, la Plataforma reiterará su petición de una reunión urgente con el Gobierno de Aragón, para trasladarle directamente sus preocupaciones y reivindicaciones.

Por último, Sijena Sí ha considerado "imprescindible" que las instituciones aragonesas mantengan una posición firme en defensa de Sijena y acompañen con hechos la recuperación efectiva de su patrimonio.