Simbiosis entre músico e instrumento, en la nueva exposición del Espacio Joven de Fundación Ibercaja

La ilustradora y violinista, Ana Simón, junto a sus 39 cuadros de la obra 'Minimúsicos'. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ofrece una nueva propuesta artística en su Espacio Joven. A través de la ilustración, muestra la especial relación que se crea entre los músicos y sus propios instrumentos.

Una simbiosis que conoce muy bien la ilustradora y violinista, Ana Simón, que firma cada uno de los 39 cuadros que componen la muestra 'Minimúsicos' que pueden visitarse hasta el 21 de febrero y que forman parte de los proyectos seleccionados en la tercera edición de la convocatoria 'Espacio Joven Fundación Ibercaja para el Desarrollo Artístico'.

Esta muestra une las dos pasiones de la artista: música e ilustración. De esta forma, ha retratado en cada uno de los cuadros, a músicos situados dentro de sus propios instrumentos, mostrándolos como parte inseparable el uno del otro, como una prolongación de ellos mismos.

Para cada una de las ilustraciones de la serie 'Minimúsicos', Ana Simón se ha servido de fotografías de artistas, incluso los ha escuchado tocar para representar y captar de una forma aún más fiel su esencia.

De esta manera, refleja qué es el instrumento para el músico, su esencia y su mundo, se convierte en el lugar donde el músico hace su vida y crea su propio mundo.

FOMENTO DEL TALENTO JOVEN

Ana Simón, nacida en Teruel en 1992, realizó sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Aragón y posteriormente accedió a la Hochschule für Musik und Theater 'Felix Mendeslssohn Bartholdy', de Leipzig, para cursar el Máster de Interpretación.

Tras su etapa alemana, regresó a Teruel para estudiar ilustración y diseño. Como violinista, forma parte de diversas orquestas nacionales e internacionales, además de participar en numerosos festivales en las salas más prestigiosas de Europa y Asia.

A lo largo del próximo 2026, el Espacio Joven de Fundación Ibercaja continuará exhibiendo la obra de los ganadores de la tercera convocatoria para el Desarrollo Artístico, impulsada por la entidad y dirigida a las nuevas generaciones de creadores aragoneses.

Un total de 5 artistas llevarán a cabo exposiciones individuales hasta finales del próximo año, a las que se sumará una muestra colectiva en la que participarán dos artistas.

Además, el Community Wall, la pared que puede contemplarse desde la calle Fernando el Católico, será pintada por otros tres nuevos artistas con sus diferentes murales presentados al concurso. Esta iniciativa no solo ofrece visibilidad, sino que fomenta el diálogo entre el arte contemporáneo y el entorno urbano.