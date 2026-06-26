Simón admite preocupación por la guerra de Irán, pero señala a Bruselas y Madrid por los problemas del campo

La consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón, ha reconocido que la guerra de Irán "genera mucha incertidumbre" por el aumento del precio del combustible, pero ha pedido "rigor" porque "los verdaderos problemas estructurales del campo aragonés" no están en Teherán, sino en Bruselas y Madrid.

Así ha respondido la consejera en el pleno de las Cortes de Aragón a una interpelación formulada por el diputado Marcel Iglesias (PSOE), sobre la estrategia de la Consejería y, especialmente, por las políticas para hacer frente al aumento de costes generado por la guerra, en la que ha reprochado al Gobierno autonómico la falta de ayudas al sector primario.

Simón ha sostenido que la guerra de Irán "puede afectar al precio del combustible, al transporte internacional, a determinados insumos y a la estabilidad de los mercados energéticos", pero que el agricultor "lleva años viendo cómo suben sus costes, cómo se multiplica su burocracia, cómo se le exigen más requisitos, más controles, más papeles, más registros y más obligaciones" y eso "no lo provoca Irán", sino "decisiones políticas tomadas en Bruselas, asumidas por el Gobierno de España y respaldadas por el Partido Socialista".

A su juicio, el PSOE "no puede venir a mostrarse preocupadísimo por los costes del campo aragonés mientras su grupo en Bruselas defiende la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de la Granja a la Mesa, la Estrategia de la Biodiversidad, una arquitectura normativa que ha convertido al agricultor y al ganadero en sospechoso permanentemente".

"Se les exige producir, pero cada vez se les ponen más trabas para producir. Se les habla de sostenibilidad, pero cada vez les quitan más rentabilidad. Se les habla de futuro, pero se les impide competir. Se les habla de relevo generacional, pero se les entrega un modelo tan burocrático, tan caro y tan incierto que muchos jóvenes, antes de incorporarse, se lo piensan dos y tres veces", ha criticado.

Simón ha incidido también en "la competencia desleal" y ha opinado que "no se puede decir que preocupan los costes por el conflicto y después respaldas políticas que permiten la entrada de productos de terceros países producidos con condiciones que aquí no aceptaríamos, unas políticas de las que ha responsabilizado expresamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la líder de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría.

"EXACTAMENTE LO CONTRARIO" A LO QUE QUIERE EL PSOE

Por ello, le ha lanzado una advertencia el diputado del PSOE: "Esta Consejería va a hacer exactamente lo contrario a lo que quieren ustedes que hagamos".

En cuanto a la política general que va a llevar en esta legislatura, la ha resumido en cinco grandes ejes: mejorar la rentabilidad de las explotaciones, porque "sin rentabilidad no hay futuro"; la simplificación administrativa; el relevo generacional; el agua, ya que "Aragón no puede renunciar a las infraestructuras hidráulicas", y la defensa del producto local.

En este sentido, ha destacado que han reorientado el programa de la fruta en los centros educativos para reforzar la presencia del producto nacional, han logrado la Indicación Geográfica Protegida para la trufa negra de Teruel y están trabajando en la valorización de la cereza de Calatayud y del Aranda.

FALTA DE MEDIDAS Y AYUDAS

En su turno, el socialista Marcel Iglesias ha comenzado reprochando la falta de medidas a nivel autonómico para hacer frente al incremento de costes por la guerra, que al final pagan las familias, los autónomos y, de forma especial, el sector primario y la industria agroalimentaria.

Además, incluso si la guerra "se termina mañana", algunas sectores, como el de la alfalfa, seguirán teniendo una situación "muy difícil", ya que ya han incurrido en aumentos de costes de más de un 30% en el gasoil y entre un 20 y un 50% en los fertilizantes, y esos gastos ya están asumidos, mientras los precios que se pagan por el cereal son "anteriores al año 2020" y la cosecha de este año "no es que esté siendo extraordinaria".

"¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno de Azcón por los agricultores?", ha preguntado Iglesias, quien ha contrapuesto esta política con la del Gobierno de España, que ha puesto en marcha un plan de 80 medidas, dotado con 5.000 millones de euros, con créditos blandos para agricultores y ganaderas, para empresas con problemas, ayudas directas para el gasoil o para los fertilizantes. "Muchas explotaciones van a cobrar 15.000, 20.000, 30.000 euros de ayuda", ha asegurado.

En sus palabras, tanto los gobiernos de Pedro Sánchez como los de Javier Lambán "pusieron medidas encima de la mesa", al igual que otras comunidades, como Valencia, Castilla y León, Navarra, País Vasco, Cataluña, Canarias o Baleares, que "ayudan a sus sectores productivos".

Frente a ello, "el Gobierno de Aragón dijo que tenía un paquete de 56 medidas para hacer frente a la crisis derivada de la guerra de Irán y no se ha puesto en marcha ninguna".

Asimismo, ha recordado que el PSOE planteó una iniciativa que incluía un bono energético para familias y empresas, bonificaciones al transporte público, créditos blandos y avales, liquidez para empresas y autónomos, planes de diversificación de mercado o ayudas directas, y PP y Vox respondieron votando en contra y con "insultos" hacia Pilar Alegría.

"HAGAN ALGO DE UNA VEZ"

Sobre las 56 medidas, el diputado del PSOE ha dicho que "la única que ha dicho la verdad" ha sido la nueva consejera de Economía, Eva Valle, quien apuntó que "lo único que hay es un informe de consultoría", que "a saber lo que habrá costado".

Por último, ha pedido a la consejera que "no se contagie del estilo 'azconiano' de criticar, pedir a los demás que hagan y no hacer nada" "Si ustedes consideran insuficiente las medidas del Gobierno de España, compleméntenlas. Si ustedes consideran que las ayudas de otras Comunidades Autónomas son acertadas, cópienlas. Si no se les ocurren medidas propias para Aragón, utilicen las que les proponemos desde el Partido Socialista, pero hagan algo de una vez, porque mientras ustedes anuncian estudios, pagan consultorías o prometen medidas que no existen, en Aragón los agricultores, los ganaderos y las empresas agroalimentarias siguen pagando los elevados costes de la guerra de su adorado Donald Trump", ha finalizado.