Sindicatos se movilizan tras entender rota la negociación del convenio autonómico del sector de protección y reforma

ZARAGOZA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CGT, UGT y CCOO anuncian la ruptura de las negociaciones del convenio autonómico del sector de protección y reforma en Aragón, que agrupa a cerca de 600 profesionales en centros de menores y recursos residenciales tras constatar la negativa de las principales patronales y empresas del sector a asumir compromisos reales de mejora.

Las empresas con mayor peso en Aragón, como Fundación Rey Ardid, Aldeas Infantiles e YMCA, han mostrado a su juicio un "desinterés total" en el proceso de negociación, mientras que otras como Kairós y Fundación Ozanam, "directamente, ni siquiera participan en ninguna patronal, a pesar de gestionar recursos públicos y contar con cerca de 200 trabajadores entre las dos", apuntan desde las organizaciones sindicales.

En el mes de junio ya se estableció un calendario de negociación en el marco de una mediación en el SAMA, donde quedó recogido el compromiso de avanzar en tablas salariales y jornada laboral. Con la actitud mostrada el pasado 24 de septiembre por la patronal, para los sindicatos ese calendario queda roto, lo que supone un incumplimiento flagrante del acuerdo alcanzado en la mediación.

Desde CGT, su portavoz Héctor García ha criticado que "las patronales han demostrado que no quieren negociar nada. Pretenden mantenernos con las mismas condiciones precarias mientras sus cuentas crecen año tras año. Esta huelga es la respuesta a su desprecio hacia las trabajadoras y trabajadores del sector".

En la misma línea, Angélica Mazo (UGT) ha recordado que "llevamos meses con propuestas razonables sobre la mesa: reducción de jornada, equiparación salarial con el personal público y permisos que permitan conciliar nuestra vida familiar con la laboral. La negativa sistemática de las empresas y la pasividad de la Administración nos abocan al conflicto".

LLEGADA DE MENORES

Esta situación adquiere aún más gravedad en un momento en que Aragón debe dar respuesta al reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, con 250 plazas ya adjudicadas y la previsión de ampliación a otras 50-60.

"La falta de avances en el convenio complica gravemente la contratación de educadores sociales y otros perfiles necesarios para cubrir las nuevas plazas, lo que puede derivar en que estos menores no sean atendidos correctamente" expresa Jesús Esteban representante de CCOO.

Los sindicatos responsabilizan directamente a la Administración autonómica de esta desatención, por no implicarse en garantizar condiciones dignas para los trabajadores del sector, dejando así a los menores y a los profesionales en una situación de precariedad e incertidumbre.