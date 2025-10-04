Los socialistas reprochan al Gobierno de Azcón la ausencia de medidas concretas para la educación de 0 a 3 años

La diputada del PSOE en las Cortes de Aragón María Rodrigo. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del grupo parlamentario socialista, María Rodrigo, recrimina "la ausencia de medidas concretas del gobierno de Aragón para la educación de 0 a 3 años".

"Pese a que Azcón lleva dos años prometiendo medidas, no conocemos ninguna medida, venden mucha teoría pero hay poca práctica", así lo ha dicho la diputada autonómica.

Además, ha recordado que el Gobierno de Aragón es quien tiene las competencias en educación. "No pretenderán que también sea el Gobierno de España el que haga el trabajo del autonómico", ha dicho.

Rodrigo ha apuntado, además, que el Gobierno de Azcón "falta a la verdad" porque desde el año 2021 el Gobierno de España ha transferido al de Aragón 22 millones de euros para la puesta en marcha de 2.110 plazas públicas de la etapa de 0 a 3 años", ha dicho.

Ha añadido también que el Ejecutivo autonómico ha recibido más de 12 millones de euros para paliar el déficit lingüístico del alumnado.

Los socialistas han echado también en cara al Departamento de Educación que "se invente" cifras de números de escolares para justificar el cierre de 39 aulas en centros educativos de Aragón: "Dicen que baja la natalidad, pero qué casualidad que solo baja para recortar aulas en la escuela pública", ha dicho.

También ha criticado María Rodrigo que el Gobierno de Aragón trate de forma diferente a las maestras de escuelas infantiles del medio rural que a las que trabajan en las ciudades y ha pedido "menos burocracia y equiparación real de los salarios de las maestras del medio rural con las de las ciudades".

Además, Rodrigo ha recordado que son los ayuntamientos quienes están asumiendo y adelantando la falta de inversión o la diferencia de retribuciones con el personal del medio rural.