Ambiente en Zaragoza en la jornada de votación de las eleccines generales de este domingo 29 de noviembre - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los resultados de las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre dejan una representación aragonesa en el Senado compuesta por 12 representantes, en la que el PP aportará siete parlamentarios --dos menos que en 2023-- y la coalición Senado de Progreso (PSOE, CHA, IU y Movimiento Sumar) otros cinco, dos más que los logrados por el PSOE hace tres años--.

Los populares aportan dos por Huesca --Melania Mur, que repite, y José Antonio Lagüens-- y dos por Zaragoza --María Elena Bondía y Luis María Beamonte--, mientras que en Teruel han logrado retener los tres logrados en 2023, en este caso, Emma Buj y Carlos Boné, que repiten, además de Celia Durbán.

Por su parte, el PSOE por Huesca enviará a la Cámara Alta a Tania Solans y Rubén Cabañas. En representación de Zaragoza han logrado su acta parlamentaria Miguel Dalmau, que volverá al Senado, y Ruth Pina (CHA). Por último, por Teruel, María José Vilalba mantiene su asiento una nueva legislatura.