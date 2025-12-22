El Sorteo de Lotería de Navidad deja más de 23 millones en Aragón con los quintos premios como protagonistas

Zaragoza, Andorra (Teruel), Monzón, Alcañiz, Huesca, Fraga y Benasque han sido las localidades agraciadas El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha dejado más de 23 millones de euros en Aragón, donde los quintos premios han sido los protagonistas, acompañados de un tercero, y se han repartido por las tres provincias. En un sorteo que ha concluido a las 13.35 horas, tras más de cuatro horas de duración, el premio más esperado, 'El Gordo', ha salido a las 10.44 horas, en el cuarto alambre de esta cuarta tabla y ha correspondido al 79.432, dotado con 4.000.000 euros a la serie. Ha pasado de largo por Aragón y ha ido a parar a La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón, en León; también a la administración 246 de la calle Ricardo Ortiz de Madrid. No obstante, la comunidad autónoma no se queda de vacío y el número 23.112, el primer quinto premio ha traído la mayor cuantía de millones. En concreto, 9 millones a Andorra (Teruel), donde se han vendido 150 series en la Administración número 1 de Andorra (Teruel), conocida como 'Minerín', ubicada en la calle San Jorge. Este quinto se ha repartido en ventanilla, también a través de una pescadería de la localidad de Albalate del Arzobispo, que ha dejado entre sus clientes 3 millones de euros, y de la Cofradía del Santo Entierro de Alcañiz, que ha distribuido 4,8 millones a través de varios establecimientos de la capital del Bajo Aragón. El 23.112 ha traído 1.260.000 euros a la capital aragonesa. De ellos, la mayoría en la Administración número 7, en Coso 79-81, donde se han vendido 20 series --60.000 euros a la serie y 6.000 al décimo-- y una serie en la Administración 'El Cachirulo', situada en la calle Domingo Ram, 25. Otro quinto premio que ha repartido un buen número de millones se ha ido hasta Monzón (Huesca) y Alcañiz (Teruel). Así, del 94.273 se han vendido 156 series en las Administración número 1 de Monzón, 'La Alegría', en la calle San José de Calasanz, donde ha quedado algún décimo sin vender, pero los más de 9,3 millones estarán compartidos entre vecinos de la zona. Los 60.000 euros que se han ido a Alcañiz (Teruel), por segunda vez en este sorteo, los ha dado la Administración número 1, en la calle Blasco. El 60.649, el segundo quinto premio, ha traído 120.000 euros hasta Aragón, donde se ha vendido una serie, dotada con 60.000 euros, en la localidad oscense de Fraga, otra en la Administración número 1 de Zaragoza, en el Coso, 23, y un décimo --6.000 euros-- en la Administración número 7 de Huesca capital. El número 77.715, tercer quinto premio, ha estado muy repartido, aunque 60 series se han vendido en la capital aragonesa, en la Administración número 65, situada en la calle La Salina. Un empleado de la misma, Rubén Martínez, contaba a Europa Press que "se acabó muy pronto, en octubre o noviembre" y se fue "casi exclusivamente" para el bar Valparaíso y la Pollería Olga --puesto del Mercado Central--. Pollería Olga ha entregado 3,6 millones a sus empleados y clientela de un número que, según ha relatado la propietaria del negocio, Olga Romeo, había elegido su hija. "La satisfacción es grandiosa y la euforia es impresionante", ha reconocido. Hasta la zaragozana calle Cádiz se ha trasladado la celebración con el 25.412, el cuarto quinto premio, puesto que allí se ha vendido una serie, en la Administración número 6, dejando 60.000 euros. Por otro lado, un despacho de lotería de la calle Mayor de Benasque ha vendido un décimo del número 90.693, dotado con 500.000 euros a la serie --50.000 euros al décimo--. Además, este mismo establecimiento ha entregado 6.000 euros con un décimo premiado del 77.715, un cuarto premio.