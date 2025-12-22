El Sorteo de Lotería de Navidad deja más de 23 millones en Aragón con los quintos premios como protagonistas

Zaragoza, Andorra (Teruel), Monzón, Alcañiz, Huesca, Fraga y Benasque han sido las localidades agraciadas

Europa Press Aragón
Actualizado: lunes, 22 diciembre 2025 15:51
Seguir en
Dos loteros, en la Administración número 7 de Zaragoza, que han entregado premio en el Sorteo Extraordinario de Navidad.
Dos loteros, en la Administración número 7 de Zaragoza, que han entregado premio en el Sorteo Extraordinario de Navidad. - EUROPA PRESS
Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado