SOS Zonas Jóvenes salen de nuevo a las calles contra el cierre de casas de juventud y recortes en los PIEES

ZARAGOZA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

SOS Zonas Jóvenes, plataforma en la que se han agrupado los jóvenes que las utilizan, Acción Socieducativa, que agrupa a trabajadores y trabajadoras de las Zonas Jóvenes, la Federación de Asociaciones de Padres de Aragón (FAPAR) y la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) han convocado una manifestación contra el cierre de las zonas jóvenes y el recorte en las escolares, que saldrá este sábado, 20 de septiembre, a las 18.30 horas, de la Glorieta Sasera.

Bajo el lema 'Ni cierres en las Casas ni recortes en los PIEES', esta convocatoria unitaria toma el testigo de otras concentraciones que se han ido repitiendo en la segunda mitad del verano, desde que el equipo de gobierno municipal anunciara, el pasado 1 de agosto, el cierre de siete zonas jóvenes --Parque Goya, Arrabal, Santa Isabel, Miralbueno, Valdefierro, Casablanca y Oliver--.

Las entidades convocantes han remarcado que son los propios usuarios quienes han impulsado estas protestas y sumado a los diferentes agentes que les acompañan, ya que son precisamente ellos quienes "van a perder espacios de referencia para su ocio".

Desde Acción Socieducativa, han rechazado las medidas que el Ayuntamiento de Zaragoza quiere implementar en las Zonas Jóvenes por la destrucción de puestos de trabajo en las Casas de Juventud y la precarización en los PIEES.

La FABZ ha rechazado, asimismo, los cierres en las Casas de Juventud porque "en ningún caso pueden aprobar la eliminación de servicios públicos en los barrios, en este caso servicios de juventud, que son herramientas muy útiles no sólo como espacios de referencia para la juventud en unas edades en las que necesitan referencias y espacios de seguridad, sino que también son herramientas para el trabajo en red y comunitario en los barrios".

Así, han rechazado que el Túnel y la Azucarera sustituyan los servicios que prestaban estas casas de juventud ya que "nunca un equipamiento de ciudad va a poder dar los servicios que ofrecen equipamientos de barrio, de cercanía".

"En todo caso podrán ser complemento, como ya se ha demostrado con el Túnel, abierto en 2015, y que complementaba a la Casa de Juventud del barrio Oliver, hasta que el Ayuntamiento decidió cerrarla el verano de 2024", han añadido.

Por todo ello, y porque admiten que las Casas de Juventud necesitan una revisión y actualización, pero nunca la eliminación, vuelven a pedir al Consistorio inicie un proceso, con la participación de todos los sectores implicados, que siente las bases del modelo de juventud para las próximas décadas y permita que este modelo, que hizo pionera a Zaragoza en estas políticas.

Los sindicatos CGT y CCOO han convocado huelga el sábado de 18.a 21.00 horas, horario de apertura de las Casas de Juventud, para facilitar la asistencia a la manifestación de los alrededor de 60 trabajadores de las Casas.