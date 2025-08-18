Stellantis reanuda la producción en las dos líneas que construyen el Peugeot 208, el Corsa y el Ypsilon

ZARAGOZA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La fábrica de automoción de Stellantis, en la localidad zaragozana de Figueruelas, ha reanudado la producción en las dos líneas que ensamblan los modelos Peugeot 208, y el Corsa junto al Lancia Ypsilon.

El primer turno ha comenzado a las 06.00 horas de este lunes, 18 de agosto, y el segundo se ha incorporado a las 14.00 horas, lo que suma alrededor de 5.000 trabajadores para completar los dos horarios de producción.

Las producción de los tres modelos es conforme a pedidos y se trabaja "todos los días al cien por cien de la producción" por lo que, en la actualidad, están operativas las dos líneas, más en el turno B que se trabaja en la línea 2 "con más producción por lo que se incrementa esa capacidad productiva", ha indicado el presidente del comité de empresa de Stellantis, Rubén Alonso.

Sobre la implantación de la gigafactoría de baterías eléctricas que llevará a cabo la empresa china CATL, ha dicho que, de momento, no disponen de más información que la instalación de la fábrica que se está haciendo al lado de la planta.

Con respecto a la electrificación, ha avanzado, en declaraciones a Europa Press, que a partir de octubre se cambiará la forma de trabajar, porque "se pasará de trabajar en dos líneas en dos turnos de trabajo a trabajar en una única línea en los turnos de mañana, tarde y noche".

Así, ha explicado que la línea 1, que ensambla el Peugeot 208, en otoño se electrificará y se modificará esa línea para trabajar en la nueva plataforma en los productos que vendrán en el 2027".

BUENAS PERSPECTIVAS

Rubén Alonso ha detallado que en la actualidad al no haber turno de noche cuando se fabrique solo en una línea de trabajo, pues pasarán al turno de noche que en este momento no tenemos".

"Los trabajadores que ya estaban en el turno de noche recuperarán esta actividad en el turno nocturno y, por lo tanto, pasarán también a trabajar en ese horario. Así, también mejorará, en muchos aspectos, de modo que muchos compañeros podrán hacer en la conciliación familiar y será mucho más cómodo", ha explicado.

Sobre las perspectivas con las que encaran esta vuelta a la actividad tras el verano ha confiado en que "se trabaje con normalidad en el primer semestre del año".

"Hemos estado trabajando con unas previsiones más bajas porque al final han sido más altas de lo esperado, y no hemos tenido que aplicar un ERTE durante el primer semestre. Confiemos en que tampoco tengamos que aplicarlo durante el segundo semestre", ha concluido el presidente del comité de empresa.