Detenido un camionero ebrio, sin permiso de conducción y con una requisitoria judicial

1132726.1.260.149.20261110200041 Guardia Civil - GUARDIA CICIL

ZARAGOZA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un conductor, de 52 años de edad, como presunto autor de varios delitos contra la seguridad vial, por conducir un camión sin permiso de conducción y superando las tasas establecidas de bebidas alcohólicas. Le constaba una requisitoria judicial.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 1 de noviembre en la salida de la A-2 hacia el polígono Centro Vía, cuando componentes del Grupo Operativo del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Aragón, ordenaron la parada de un vehículo para someterlo a un control relativo al cumplimiento de la normativa de transportes de mercancías.

Tras atender, inicialmente, las órdenes dadas para estacionarlo, su conductor, de forma sorpresiva, pretendió eludir el mismo continuando la marcha y simulando encontrarse descansando.

Tras ser requerido por los agentes para que cesara en el engaño, finalmente depuso su actitud, procediendo los agentes al control del vehículo y de su conductor.

Una vez sometido a la prueba de alcohol, arrojo una tasa de 0,88 mg/l en aire espirado, sextuplicando el máximo permitido para conductores profesionales, cuya tasa es de 0,15 mg/l, lo que constituía, ya no infracción administrativa, sino un presunto delito.

Al proceder a su identificación, un varón de 52 años de edad, con domicilio en Ávila, se pudo comprobar que le constaba una requisitoria judicial de detención y personación en el juzgado por hechos anteriores relacionados con la seguridad vial, así como la circunstancia de carecer de permiso de conducción por la pérdida de vigencia del mismo.

Se contó con la participación de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) de Zaragoza para la instrucción de diligencias por los supuestos delitos relacionados con la seguridad vial, así como con componentes del Puesto de la Guardia Civil de Casablanca para dar cumplimiento a la requisitoria judicial en vigor.

El detenido fue conducido ante la autoridad judicial para dar cumplimiento a la requisitoria que ordenaba su búsqueda, detención y personación.