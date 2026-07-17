Detenido el conductor de un camión articulado que septuplicaba la tasa de alcohol en Zaidín

Camión articulado accidentado, cuyo conductor septuplicaba la tasa de alcohol en Zaidín - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, con base en Fraga y el Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Fraga, han detenido a un conductor como posible autor de un delito contra la seguridad vial al conducir un vehículo motor al septuplicar la tasa de alcoholemia reglamentariamente establecida, tras estar implicado en un siniestro vial ocurrido en el término municipal de Zaidín.

Sobre las 20.00 horas del pasado 29 de junio se produjo un siniestro vial en el punto kilométrico 16,000 de la carretera A-1234, sentido Monzón y término municipal de Zaidín, consistente en salida de vía por el margen derecho de un vehículo articulado.

Como resultado del siniestro el conductor del vehículo, un bioloruso de 40 años, resultó ileso y daños de consideración en la infraestructura de la vía, como en el citado vehículo, quedando el semirremolque ocupando parcialmente la calzada, hasta las 23.30 horas del mismo día que se pudo restablecer la circulación en ambos sentidos de la calzada.

Al lugar se desplazaron los servicios sanitarios, una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Fraga y el EIS del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Tráfico de Huesca, con base en Fraga.

Los agentes, en el lugar de los hechos, realizaron las pruebas de alcoholemia en aire espirado al conductor del vehículo articulado, al estar implicado en un siniestro vial, el cual arrojó el resultado positivo de 1,16 miligramos por litro, siendo esta tasa siete veces mayor a la máxima permitida como conductor profesional de 0,15 mg/litro, por lo que se procedió a su detención como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial al conducir un vehículo a motor superando la tasa de alcoholemia reglamentariamente establecida de más de 0,60 mg/litro en aire espirado.

El EIS del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, con base en Fraga, instruyó las diligencias, que junto con el detenido fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza de Guardia de Fraga, quedando el conductor detenido en libertad con cargos.

RESPONSABILIDAD

Conducir después de consumir alcohol no sólo constituye una infracción o, en los casos más graves, un delito tipificado en el Código Penal, sino que supone un riesgo real para la vida del propio conductor y de quienes comparten la carretera.

En el caso de los profesionales del transporte, esa responsabilidad es aún mayor, ya que manejan vehículos de gran tonelaje cuya pérdida de control puede tener consecuencias devastadoras.