Detenido en Zaragoza por modificar armas de fogueo para darles uso con munición real

1081978.1.260.149.20260427143614 Operación 'Nebraska' de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL.

ZARAGOZA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Zaragoza, en el marco de la Operación 'Nebraska', a un vecino de la capital aragonesa de 61 años de edad por modificar, presuntamente, armas de fogueo para darles uso con munición real. Es autor de un supuesto delito de tenencia ilícita de armas prohibidas y fabricación ilegal de munición.

La investigación se inició el pasado mes de septiembre de 2025 cuando, a través de cooperación policial internacional, se alertó de que una persona había intentado adquirir un arma corta, a través de una página de compra online de una armería de República Checa, sin llegar a formalizarse debido a la carencia de autorización por parte de las autoridades correspondientes y la licencia de armas necesaria para ello.

La Benemérita determinó que el sospechoso podría haber adquirido armas denominadas "de alarma o señales", comúnmente conocidas como armas de fogueo, con la intención de modificarlas para permitir el disparo con munición real, además de no haberlas regularizado en España declarando su compra e introducción, ni haberlas registrado a su nombre en el Registro Nacional de Armas.

Asimismo, constataron la adquisición de diverso material destinado a la fabricación de munición, como rodamientos y proyectiles, o dianas para poder practicar tiro.

Como resultado de las gestiones practicadas, el pasado 14 de abril se llevó a cabo un registro en el domicilio del detenido, en Zaragoza, en el que se intervinieron, entre otros efectos, dos armas modificadas en condiciones de uso con munición real, cartuchos transformados, cartuchos detonadores, dianas de tiro, parches de tiro, rodamientos, proyectiles y fundas de porte de arma. Los agentes detuvieron a esta persona.

Asimismo, en una de las estancias del domicilio, una zona a modo taller rudimentario donde tenía diversa herramienta que utilizaba para la modificación de las armas.

La Guardia Civil recuerda que la manipulación o transformación de armas de fogueo para su uso como arma de fuego real constituye un delito grave, además de suponer un importante riesgo para la seguridad pública.

Asimismo, insiste en la importancia de cumplir con la normativa vigente en materia de armas y colaborar con las autoridades para prevenir su uso ilícito.