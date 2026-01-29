Buscan a dos personas atrapadas por un alud fuera de pistas en Cerler (Huesca)

Un helicóptero de la Guardia Civil auxilia a dos excursionistas en el Pico Robiña en uno de los nueve rescates completados entre el pasado jueves 3 de julio y este domingo 6 de julio en el Pirineo aragonés.- GUARDIA CIVIL

Dos personas han quedado atrapadas en la mañana de este miércoles por un alud fuera de dominio esquiable, en la zona del circo Cibollés, en Cerler, en el término municipal de Benasque.

Según han informado desde la Guardia Civil de Huesca a Europa Press, el aviso se ha recibido en torno a las 12.39 horas, procedente del 112.

Al parecer, las dos personas que han quedado atrapadas formaban parte de un grupo de cuatro. Han sido las otras dos las que han alertado de lo ocurrido en el entorno del circo Cibollés.

Por el momento, se ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de Benasque y de forma preventiva un helicóptero del 112 desde Zaragoza, así como dos unidades de guías caninos.

