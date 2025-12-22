La suerte llega al Mercado Central de Zaragoza con un quinto premio: Pollería Olga vende 600 décimos del 77.715

1038162.1.260.149.20251222131550 La propietaria de Pollería Olga, Olga Romeo, en su puesto del Mercado Central. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La propietaria de Pollería Olga, Olga Romeo, ha llevado la suerte al Mercado Central este lunes en forma de quinto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025. En su establecimiento se han vendido 600 decimos del número 77.715, 12.000 euros que repartirán 3,6 millones de euros entre su clientela.

"Estamos muy contentos porque el premio está muy repartido para toda nuestra clientela", ha indicado Olga Romeo en declaraciones a Europa Press.

La propietaria del establecimiento, un puesto del Mercado Central de Zaragoza, ha contado que fue su hija la que eligió el número 77.715 en la Administración número 65, en la calle La Salina, 1, que ha vendido 60 series, "el 99% a Pollería Olga", según el lotero, Rubén Martínez.

La "impresionante euforia" que viven en Pollería Olga en la mañana de este 22 de diciembre no ha paralizado la actividad, "de hecho, estamos en el puesto vendido, solo interrumpimos para atender a la televisión y la prensa".

"La satisfacción es grandiosa", ha reconocido Olga Romeo, avanzando que celebrará este premio con las dependientas: "Nos iremos a comer o haremos alguna cosa más especial".