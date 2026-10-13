SVA abre una convocatoria para adjudicar 23 viviendas de alquiler asequible en Sabiñánigo

En su mayoría están reservadas a menores de 39 años y sus precios oscilan entre los 245 y los 525 euros - GOBIERNO DE ARAGÓN

SABIÑÁNIGO (HUESCA), 13 (EUROPA PRESS)

Suelo y Vivienda de Aragón (SVA), sociedad pública dependiente del Gobierno de Aragón, ha abierto este martes, 13 de octubre, el plazo para solicitar una de las 23 viviendas de alquiler asequible disponibles en Sabiñánigo (Huesca). Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 22 de octubre, inclusive, para optar a unos inmuebles cuyos precios mensuales oscilan entre los 245 y los 525 euros.

Las viviendas se encuentran en la avenida Yebra de Basa, número 15, y cuentan con una, dos o tres habitaciones, con superficies útiles de entre 35 y 83 metros cuadrados. Todas disponen de plaza de garaje y algunas incluyen también trastero.

La mayor parte de los inmuebles se reserva a personas menores de 39 años, mientras que cinco viviendas se destinan a un cupo general. El precio del alquiler varía en función de la tipología y las características de cada inmueble.

La convocatoria se enmarca en el Programa 6 de incremento del parque público de vivienda del plan estatal, a través del cual SVA ha adquirido 144 viviendas desde 2021 en distintas localidades aragonesas. La sociedad pública mantiene, además, inmuebles disponibles en Cariñena y Borja, que también pueden solicitarse a través de su página web.

REQUISITOS Y ADJUDICACIÓN

Para acceder a estas viviendas es necesario tener nacionalidad española o residencia legal de larga duración en España, no disponer de una vivienda en propiedad y estar empadronado en algún municipio aragonés desde hace más de dos años.

Asimismo, las personas solicitantes no pueden mantener deudas con SVA, el Gobierno de Aragón, la Seguridad Social o la Agencia Tributaria. Las bases establecen también unos límites mínimos y máximos de ingresos, que varían según la vivienda y la composición de la unidad de convivencia.

Las solicitudes pueden tramitarse mediante el formulario habilitado en la página web de SVA, presencialmente en las oficinas de la sociedad o por correo postal certificado. La adjudicación se realizará mediante sorteo ante notario entre quienes cumplan las condiciones establecidas en la convocatoria.

Esta iniciativa forma parte de las actuaciones del Ejecutivo autonómico para facilitar el acceso a la vivienda y ampliar la oferta de alquiler asequible. En esta misma línea, el Plan Aragón Más Vivienda ha impulsado cerca de 3.600 viviendas en el conjunto de la comunidad autónoma.