TAKO convierte 40 años de carretera en un libro: "No queríamos una biografía aburrida, sino nuestra historia"

1097845.1.260.149.20260619143424 La banda aragonesa se sincera en una obra que recorre cuatro décadas de carretera y anécdotas inéditas - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cuatro décadas sobre los escenarios dan para cientos de conciertos, miles de kilómetros y un sinfín de historias imposibles de resumir en unas pocas canciones. Con esa idea nace 'Sólo rock and roll', el primer libro oficial de TAKO, una obra que repasa los 40 años de trayectoria de una de las bandas más emblemáticas del rock en castellano y que pretende dejar constancia de una aventura musical que sigue escribiendo nuevos capítulos.

El libro, escrito por la periodista Yolanda López Saiz en colaboración con los integrantes del grupo, ha salido a la venta este viernes coincidiendo con otro momento simbólico para la formación: el lanzamiento de la versión de estudio de 'Somos', el emblemático tema de José Antonio Labordeta que la banda interpretó durante las pasadas Fiestas del Pilar y que obtuvo una gran acogida entre el público.

La presentación de la publicación ha reunido en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) a representantes institucionales y miembros de la formación. La alcaldesa de Ejea de los Caballeros y vicepresienta de la DPZ, Teresa Ladrero, ha recordado el reconocimiento concedido a TAKo por la institución provincial con la Medalla de Santa Isabel de Portugal, la máxima distinción.

Ladrero ha ensalzado la capacidad del grupo para proyectar el nombre de Ejea de los Caballeros durante cuatro décadas por escenarios de toda España y ha reivindicado el carácter social de muchas de sus composiciones. Según ha señalado, las canciones de TAKO combinan poesía, sentimiento y reivindicación, convirtiéndose en un reflejo de las inquietudes de varias generaciones.

La publicación llega en un momento de plena actividad para la banda, que continúa girando, componiendo y desarrollando nuevos proyectos. Precisamente esa circunstancia fue una de las razones que impulsó la creación del libro.

UN RELATO CONSTRUIDO DESDE LA VOZ DE LOS PROTAGONISTAS

Lejos de plantear una biografía convencional, los integrantes de TAKO apostaron por una fórmula diferente. Mariano Gil ha explicado que la intención era evitar un relato cronológico al uso y construir la obra a partir de los propios recuerdos y testimonios de quienes han formado parte de la historia del grupo.

Para ello, durante meses los músicos enviaron decenas de audios a la autora en los que relataban experiencias, anécdotas y momentos clave de su carrera. "Queríamos que fuésemos nosotros mismos quienes contáramos nuestra historia", ha apuntado el cantante, que reconoció entre risas la incertidumbre por descubrir qué detalles han terminado llegando a las páginas del libro.

El teclista Nacho Jiménez ha confesado que ni siquiera los miembros de la banda conocen todavía todas las aportaciones realizadas por sus compañeros. De hecho, ha asegurado que ninguno ha leído todavía la obra completa, por lo que el descubrimiento será compartido tanto por los lectores como por los propios protagonistas.

Esa voluntad de reflejar la personalidad real de TAKO es precisamente uno de los aspectos que más trabajó Yolanda López Saiz durante el proceso de escritura. La autora ha relatado que desde el primer momento pidió sinceridad absoluta a los músicos y les animó a expresarse con libertad para capturar la esencia de la banda.

El resultado, según ha detallado, es un libro que recoge tanto los grandes hitos de la formación como las historias más humanas y desconocidas que se esconden detrás de cuatro décadas de conciertos, grabaciones y convivencia.

UN LEGADO PARA EL FUTURO Y UN HOMENAJE A LOS SEGUIDORES

Yolanda López ha destacado que la obra pretende convertirse en un legado permanente que permita conocer quién fue y quién sigue siendo TAKO. Más allá de repasar fechas o discos, el volumen busca transmitir el espíritu luchador que ha acompañado al grupo desde sus inicios en Ejea de los Caballeros hasta su consolidación como referente del rock nacional.

Uno de los aspectos más reseñados del libro es el protagonismo que adquieren los seguidores de la banda. López Saiz ha reservado un espacio específico para reconocer el papel de quienes han acompañado a TAKO durante todos estos años. "No somos nadie sin la gente que está detrás apoyándonos", ha resumido durante la presentación, refiriéndose a la banda.

Entre las páginas aparecen también numerosas anécdotas personales. Una de las más curiosas fue recordada por Mariano Gil al rememorar la incorporación de Nacho Jiménez al grupo. El vocalista ha relatado que se enteró de su fichaje de forma casual durante un viaje en autobús, mientras realizaba el servicio militar, cuando el propio músico le comunicó que ya formaba parte de la formación.

Más allá de la mirada al pasado, el libro llega acompañado de nuevos retos. TAKO prepara para el próximo 25 de julio un concierto acústico especial dentro del ciclo 'Veruela Estival', una actuación que servirá como punto de partida para un formato que la banda quiere desarrollar en el futuro.

Según ha avanzado Nacho Jiménez, el objetivo es explorar una nueva etapa artística aprovechando el amplio repertorio acumulado durante estos 40 años. La intención pasa por impulsar una gira de acústicos en teatros de todo el país, incorporando colaboraciones y nuevos arreglos que permitan ofrecer una visión diferente de sus canciones.

Mientras tanto, 'Sólo rock and roll' ya se presenta como el testimonio más completo de una trayectoria marcada por la constancia, la independencia y la fidelidad a un estilo propio. Un libro que no llega para cerrar una etapa, sino para documentar una historia que, cuatro décadas después, sigue escribiéndose sobre los escenarios.