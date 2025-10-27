Tarazona refuerza la cooperación con la Coordinadora de Cofradías mediante un nuevo convenio

TARAZONA (ZARAGOZA), 27 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Tarazona, Tono Jaray, y la presidenta de la Coordinadora de Cofradías y Hermandades de Tarazona, Inmaculada Soria, han firmado este lunes un convenio de colaboración dotado con 7.500 euros, destinado a la promoción y desarrollo de los actos de la Semana Santa Turiasonense, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional desde 2005 y que aspira a obtener el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El acuerdo reafirma el compromiso del Ayuntamiento con una de las manifestaciones culturales y religiosas más arraigadas y representativas de la ciudad. A través de este convenio, el Consistorio colabora en la organización de actos culturales, litúrgicos, procesiones, traslados, exposiciones y actividades de promoción relacionadas con la Semana Santa, contribuyendo así a la difusión cultural y turística de Tarazona dentro y fuera de Aragón.

Tono Jaray ha destacado que esta aportación económica tiene como finalidad "dar soporte a las actividades que realizan las cofradías, que van mucho más allá de un sentimiento religioso".

"Nuestra Semana Santa es uno de los eventos culturales más importantes de Tarazona, con más de cuatro siglos de historia. Todas las cofradías desempeñan un papel fundamental, y por eso nuestro compromiso es seguir apoyándolas año tras año", ha subrayado.

El alcalde también ha recordado las acciones impulsadas para modernizar y proyectar la Semana Santa, como la puesta en marcha de la nueva página web el año pasado, que permite una mayor difusión y visibilidad. "Seguiremos trabajando para que nuestra Semana Santa sea reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional, fortaleciendo la imagen de Tarazona y poniendo en valor nuestras tradiciones y nuestra cultura", ha añadido.

Además, Jaray ha puesto en valor el trabajo social y solidario que desarrollan las cofradías a lo largo del año, más allá del ámbito estrictamente religioso.

Por su parte, Inmaculada Soria ha agradecido el apoyo institucional recibido. "La firma de este convenio es muy necesaria. Nuestra financiación es limitada, y esta ayuda del Ayuntamiento nos permite continuar promoviendo y realzando la Semana Santa Turiasonense", ha señalado Soria.

La Coordinadora de Cofradías y Hermandades de Tarazona es una entidad religiosa sin ánimo de lucro, representante de las diversas cofradías y hermandades de la ciudad, creada en el año 2006, que tiene por objeto promocionar la celebración de la semana santa turiasonense, cuyo origen se remonta a finales del siglo XVI, habiéndose mantenido su celebración ininterrumpidamente durante más de 400 años, y a la que se ha otorgado el título de 'Fiesta de Interés Turístico de la Comunidad' por el Gobierno de Aragón en el año 2005.