Teatro Arbolé crea el cabezudo de Pelegrín, su personaje más querido y popular

El cabezudo de Pelegrín se ha presentado este sábado en la capital aragonesa. - TEATRO ARBOLÉ

ZARAGOZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pelegrín es protagonista de numerosas obras teatrales de Teatro Arbolé, de hecho este otoño se estrenará una nueva: 'La leyenda de la montaña encantada'. Hace tres años, con motivo de su 40 aniversario, se publicó un tebeo con su historia, y da nombre a un premio creado por Arbolé para galardonar a las personas e instituciones que se han significado a favor del teatro para niños. Y, desde estas fiestas, ya tiene su cabezudo, un gran reconocimiento y homenaje de la compañía zaragozana a su personaje más querido y popular.

El cabazudo se ha presentado en la mañana de este sábado en la Barraca de los Títeres, en la calle Moret de la capital aragonesa, durante las fiestas del Pilar a las que Arbolé lleva 30 años acudiendo con su teatro ambulante, fiel a su cita. Creado en el taller de esta compañía, ha sido realizado en cartón piedra fallero después de un moldeado en arcilla y vaciado de escayola.

La cabeza de Pelegrín tiene unas medidas de 70 centímetros de alto, a los que hay que sumar su embudo-sombrero de quita y pon de 40 centímetros, 65 centímetros de frontal y 60 centímetros de perfil

El 24 de abril de 1983 se estrenaba en Tauste la primera obra protagonizada por Pelegrín. Desde entonces, este estrafalario y farsante "caballero andante" ha cabalgado en más de 6.700 funciones, ha protagonizado 19 espectáculos de la compañía y ha participado en otros seis. Además, Pelegrín también ha ido por Argentina, Chile, Uruguay, Perú y Cuba de la mano de compañías de titiriteros de esos países que han usado, o reinterpretado, el personaje.

Pelegrín es el personaje más ilustre y querido del Teatro Arbolé, es uno más de la compañía. Con él, el Teatro Arbolé ha llevado el arte de los títeres a su máxima expresión, con un universo muy personal, lleno de tradición y vanguardia, que nunca envejece, y que divierte y fascina a una generación tras otra.

Para Pelegrín y sus amigos, los títeres de cachiporra, Teatro Arbolé ha fabricado un teatro ambulante. Es un teatro que camina, una barraca viajera que quiere recuperar un oficio. Y para este teatro de títeres ha ampliado su repertorio con los personajes más populares de los cuentos clásicos durante las fiestas del Pilar.

Pelegrín ha crecido con la complicidad de varias generaciones de niños. Es un muñeco aventurero y pendenciero, y es, sobre todo, un antihéroe. Aunque su astucia le haga salir airoso de las aventuras más difíciles. En muchas historias no se queda ni con la chica. Todo ello hace que los niños disfruten de las aventuras, las desventuras, del ingenio, la torpeza, el valor, el miedo, las verdades y las mentiras de este viejo héroe del teatro de títeres más popular.