Teatro Indigesto convierte un año más el Teatro del Mercado en una 'Comisaría en Fiestas'

Parte del reparto de 'Comisaría en fiestas' que regresa al teatro del Mercado del 30 de septiemrbe al 13 de octubre. - DANIEL MARCOS

Alfonso Palomares, Alberto Salvador, J.J. Sánchez y Encarni Corrales volverán a ponerse el uniforme desde este martes y hasta el día 13

ZARAGOZA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisaría más peculiar de Zaragoza volverá a abrir sus puertas de la mano de Teatro Indigesto en el Teatro del Mercado. 'Comisaría en fiestas' se subirá al escenario un año más, desde este martes y hasta el 13 de octubre, convertida en esta ocasión en un reality show.

Alfonso Palomares, Alberto Salvador, J.J. Sánchez y Encarni Corrales se enfundarán de nuevo el uniforme de policía para hacer frente a un nuevo caos. ¿A qué se enfrentarán los agentes? Es posible que tengan la ayuda de algunos de los personajes habituales de la comisaría, como los Feriantes, el Pirulo y el Gaseosas, la Frozen, los Minions, la Patrulla Canina o personajes públicos de Aragón, o quizá aparezcan nuevos Lo que seguro que habrá es improvisación, humor, diversión y sorpresas. El espectáculo parte de diferentes sketches, a los que se añaden improvisaciones en las que el público tendrá un papel principal.

Ocho años llevan los agentes de esta peculiar comisaría salvando las Fiestas del Pilar, cada año con una nueva propuesta en la que no pueden faltar los estereotipos de nuestras fiestas. En ocasiones anteriores, ya salvaron a la Virgen del Pilar y la llevaron al río Ebro o acompañaron a la princesa Leonor a la Academia Militar junto a la Patrulla Canina, convirtiéndose por el camino en unas estrellas por la cantidad de casos resueltos.

Cada una de las 14 funciones será diferente, gracias a la improvisación marca de la casa de Teatro Indigesto y a la participación del público. Las sesiones comenzarán a las 20 horas, excepto los domingos y el lunes 13 de octubre, días en los que la comisaría abrirá sus puertas a las 19 horas. Las entradas tienen un precio de 20 euros, con bonificación este martes y el 1 y 2 de octubre.