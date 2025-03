El Teatro Principal de Zaragoza se convierte en una discoteca con el espectáculo 'We Love Disco' de Yllana

ZARAGOZA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grandes éxitos de los años 70, 80 y 90 llenarán el Teatro Principal de Zaragoza con 'We Love Disco', el espectáculo de Yllana desde este jueves, 14 de marzo, y hasta el domingo 23 de marzo. Será una experiencia inmersiva que comenzará en el momento en el que el público cruce las puertas de esta discoteca y se sumerja en su atmósfera.

Sobre el escenario, Enrique Sequero, Manuel Bartoll, Claudia Molina, Eva María Cortés y José Antonio Pardial pondrán la voz con los temas más icónicos de artistas como Gloria Gaynor, Bee Gees, The Jacksons, The Trammps, The Village People, Diana Ross, Donna Summer, David Guetta o Abba.

Le acompañará un cuerpo de bailarines y acróbatas formado por Zaira Buitrón, Sara Salaberry, Eva Hernández, Fernando Castro, Raúl Santos y Manuel Sanz. Para darle todavía más dinamismo, su trabajo estará realzado por un diseño de pantallas LED y efectos robóticos. Por último, un DJ se encargará de que la música no pare en ningún momento.

Lo que se podrá ver en el Teatro Principal no es solo un concierto, sino un evento para unir a personas de todas las edades y gustos musicales: desde los nostálgicos de la música retro hasta los fans de la música remember y más actual. Una auténtica fiesta para un público con ganas de cantar y bailar.

Tras sus éxitos con 'We Love Queen' y 'We Love Rock', Yllana, junto a Extresound Producciones y Planeta Fama, vuelve a crear un espectáculo para celebrar la música. Las funciones comenzarán este jueves y continuarán la semana que viene de miércoles a domingo.

Las sesiones se iniciarán a las 20.00 horas, excepto las de los domingo 16 y 23 de marzo, que comenzarán a las 19.00 horas. El precio de las entradas es de 35 euros, con bonificaciones los días 13, 19 y 20 de marzo.