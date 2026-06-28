Tellado (PP) critica el Comité Federal del PSOE: "De tintes norcoreanos, lo más parecido al silencio de los corderos"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante su discurso de este domingo en el XIV Congreso Provincial del PP de Huesca. - PP HUESCA

HUESCA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado el Comité Federal del PSOE, celebrado este sábado, de encuentro de "tintes norcoreanos" y afirmado que "más que Consejo Federal se ha convertido en un Consejo Criminal".

La ausencia de contestación interna, más allá de la postura defendida por el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, ante los continuos casos de corrupción que rodean al PSOE y al entorno más cercano de Pedro Sánchez, ha llevado a Tellado a proclamar que "el sanchismo ha devorado al socialismo", lo que deja al PSOE en "un partido sentenciado por los tribunales y un partido manso y sumiso que ha decidido callar y tragar ante la huida hacia adelante del número uno, 'El One', 'P.S.', en alusión a Pedro Sánchez. "Lo que vimos ayer era lo más parecido al silencio de los corderos", ha remachado.

Tellado ha hecho estas valoraciones en Huesca durante el acto de clausura del XIV Congreso Provincial del PP del Alto Aragón del que ha salido elegido como nuevo presidente Isaac Claver como relevo de Gerardo Oliván.

El dirigente nacional del PP ha lamentado que los "puños en alto" de Ferraz han dado paso a los "brazos caídos" y a las "mentes en blanco". Un resultado que ha reprochado a Pedro Sánchez por "haber disecado" a su propio partido para imponer "el pensamiento único": "Hoy todo el PSOE tiene la obligación de defender la corrupción del Gobierno de España", ha señalado.

Como ya hiciese este sábado el presidente aragonés Jorge Azcón, Tellado ha llamado la atención sobre el respaldo casi unánime de los dirigentes socialistas a su presidente, en una imagen que es "una réplica" de aquella otra reunión "patética y bochornosa" que celebraron en Ferraz cuando imputaron a Begoña Gómez y también clamaban 'yo con Begoña', al mismo tiempo que activaban "a las Leires, las cloacas y atacaban a jueces y fiscales", ha recordado.

Y ha ironizado sobre las declaraciones del portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, cuando manifestó que, allí donde iba, escuchaba a "millones" los españoles gritando 'yo con Begoña'": "'Yo con Begoña' lo decían los empresarios que se presentaban a determinadas licitaciones para, de forma corrupta, conseguir las adjudicaciones con los gobiernos socialistas. Eso era lo que pasaba y eso es lo que le pasó al oscense Juan Carlos Barrabés, por ejemplo, en la licitación de Red.es", ha aclarado.

Tellado ha advertido de que el empeño de Pedro Sánchez en mantener su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pese a pesar sobre él diferentes investigaciones judiciales por seis delitos de corrupción, se debe a que, en realidad "se está defendiendo a sí mismo": "El cerco se estrecha entorno a 'P.S', 'el one', 'el súper jefe'.

En ese sentido, ha subrayado que Zapatero no hubiera podido hacer todo lo que ha hecho sin el soporte del presidente del Gobierno y ha recordado que el rescate de Plus Ultra fue aprobado por su Consejo de Ministros: "Sánchez es el verdadero socio de Zapatero, no el Julito", en referencia al amigo de Zapatero, Julio Martínez.

Respecto a la negativa en redondo de Sánchez a anticipar la convocatoria de elecciones generales, Tellado ha sostenido que el presidente del Ejecutivo se niega a ello "porque sabe que las perdería" y tiene claro que "su partido no tiene ninguna opción con "tanta basura acumulada por la corrupción de estos años".

"El PSOE va camino de ser un partido con más imputados que diputados, con más delitos en su haber que leyes aprobadas y con más años de cárcel para sus integrantes que años de historia de su formación política", ha resumido.

El secretario general del PP ha recordado la moción aprobada en el Senado esta semana en la que se reclamaba elecciones anticipadas y que el Congreso también ha respaldado otra iniciativa del PP en la que solicita una cuestión de confianza.

"Una democracia no se puede permitir a un presidente del Gobierno que se cree por encima de las Cortes Generales", ha criticado antes de reprochar al presidente del Gobierno que permanezca "completamente atrapado en su laberinto de causas judiciales" y "cada día más solo", tanto en el Parlamento como en las calles, mientras aumenta el rechazo de los ciudadanos a su gestión.

Por todo ello, ha defendido que "España exige elecciones ya, ante tanto robo, tanta delincuencia y tanto escándalo, y los ciudadanos urgen que se devuelva la normalidad y la estabilidad a la política" para elegir a un gobierno nuevo "que realmente se ocupe de los problemas de los españoles".

Un reto para el que ve a su partido "preparado" con el fin de devolver a los ciudadanos "un gobierno digno, honesto y serio", centrado en "cuidar los servicios públicos", apoyar a los autónomos, al sector primario y a los españoles que trabajan duro cada día para sacar adelante el país, "no a las sobrinas de ningún ministro", ha dejado como recado.

Además, ha recordado que el PP ha ganado en Huesca en las últimas municipales, autonómicas, generales y europeas. Una sucesión de triunfos y un crecimiento que ha atribuido al "buen trabajo" que consolidando al partido como la primera fuerza política de la provincia. Y tras felicitar a Isaac Claver por su elección como nuevo presidente provincial le ha instado a ponerse a trabajar mañana mismo".