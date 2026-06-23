La terminal del Aeropuerto de Teruel gana más de 800 metros cuadrados para dar respuesta a su crecimiento

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López; la alcaldesa Emma Buj, el director Alejandro Ibrahim y la delegada territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Rosa María Sánchez. - AEROPUERTO DE TERUEL

ZARAGOZA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Teruel ha dado este martes un paso clave para su desarrollo futuro con la inauguración de la ampliación de su terminal, que gana más de 800 metros cuadrados para dar respuesta al crecimiento de la infraestructura.

El acto ha contado con la presencia de los miembros del Consejo Rector del Consorcio, presidido por el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, coincidiendo con la finalización de unos trabajos que duplican la capacidad de la instalación y aportan una mayor versatilidad al edificio.

La obra, que ha contado con un plazo de ejecución de 12 meses, ha sido ejecutada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Industria de Infraestructuras Ideconsa SL y Trauxia SA, con un importe de adjudicación de 1.590.244,58 euros --IVA excluido--.

Para Octavio López, la conclusión de esta obra "supone un nuevo hito para el principal aeropuerto industrial del sur de Europa que se encuentra en plena expansión y que precisa de instalaciones punteras en su terminal de las que hasta ahora carecía y que van a elevar las capacidades administrativas del propio aeropuerto y a dotarle de la prestación de servicios que merece una infraestructura en la que cada día trabajan más personas".

Por su parte, la alcaldesa y vicepresidenta del Consorcio, Emma Buj, ha destacado que el crecimiento del edificio de la terminal es "paralelo al crecimiento empresarial que se está produciendo en el Aeropuerto de Teruel, el mayor centro de trabajo de la ciudad, y lo que hacemos es generar instalaciones acorde a los servicios que tiene que prestar a los clientes y trabajadores".

OPTIMIZACIÓN OPERATIVA Y NUEVOS ESPACIOS

El nuevo proyecto supone la expansión del edificio en dos plantas, sumando una superficie total de 815,42 metros cuadrados. Esta actuación está diseñada para optimizar el funcionamiento operativo del aeropuerto, dando respuesta directa al incremento de la actividad.

Entre las principales novedades, el edificio contará con un mayor número de oficinas destinadas tanto al uso propio del Consorcio como a sus clientes.

Asimismo, se ha construido una nueva sala de reuniones y conferencias de 121 metros cuadrados, un espacio polivalente y modular que se puede compartimentar mediante tabiques móviles que permitirá subdividirla en dos o tres salas, según las necesidades operativas de cada momento. Este espacio estará orientado a la celebración de ruedas de prensa, reuniones, conferencias o actividades docentes y dispondrá de equipamiento audiovisual de última generación.

IMPULSO A LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

La planta baja del edificio terminal albergará una nueva y completa zona de restauración que próximamente saldrá a licitación pública para la concesión del servicio.

Este espacio dispondrá de una sala comedor de 316,80 metros cuadrados con capacidad para unos 170 comensales, zona de autoservicio, mostrador, así como una cocina industrial totalmente equipada con cámaras frigoríficas, despensa, zona de lavado y vestuarios.

EQUIPAMIENTO EN FASE DE LICITACIÓN

Para la puesta en marcha definitiva de las nuevas dependencias, ya se encuentra en fase de presentación de ofertas el contrato de suministro e instalación del mobiliario necesario, que se prevé quede finalmente instalado en los primeros meses de 2027, el cual se ha estructurado en cinco lotes especializados.

"Con esta ampliación, el Aeropuerto de Teruel consolida su crecimiento y asegura unas instalaciones modernas y preparadas para absorber de manera eficiente la creciente demanda de actividad de sus usuarios y clientes", ha señalado Octavio López, quien ha recordado que el presupuesto de licitación supera los 372.000 euros y que se espera que todo este equipamiento ocupe el nuevo espacio hacia finales del presente año.

AVANCE DE LAS OBRAS

Al margen de la finalización de la ampliación de la terminal, el Aeropuerto de Teruel se encuentra en pleno proceso de ampliación de sus instalaciones.

Durante el consejo rector celebrado este martes , el director gerente ha informado del inicio de las obras de una nueva nave de 1.500 metros cuadrados, con un presupuesto de ejecución de 1.130.050,32 euros --IVA excluido--, destinada al Centro Tecnológico Aeroespacial que el aeropuerto desarrollará junto con el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), reforzando las capacidades de investigación, innovación y ensayo vinculadas al sector.

También se ha dado cuenta de la finalización de las obras de la Fase V de la campa de estacionamiento y almacenamiento de aeronaves, que incrementará la capacidad operativa del aeropuerto, por 12.188.901,49 euros --IVA excluido--.

Respecto a las obras de la nave de producción y hangar de dirigibles estratosféricos, la mayor inversión realizada hasta el momento por el Consorcio, cifrada en 39,7 millones de euros, continúan en plazo y con el montaje del armazón metálico en su fase final, compuesto por 2.000 toneladas de acero.

La nueva instalación estará acabada entre finales de 2026 y principios de 2027 y se centrará en la producción de dirigibles de alta altitud tipo HAPS con funciones de telecomunicaciones y monitorización climática.

Además, IAC tiene previsto la finalización del segundo hangar en torno al mes de septiembre.