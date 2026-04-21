Teruel y Bourg-les-Valence sellan su hermanamiento para impulsar intercambios culturales, educativos y económicos

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la alcaldesa de Bourg-les-Valence, Marlène Mourier. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Teruel y la localidad francesa de Bourg-lès- Valence han formalizado este martes su hermanamiento en un acto institucional celebrado en el Ayuntamiento turolense, presidido por la alcaldesa Emma Buj, y su homóloga francesa, Marlène Mourier.

La firma del acuerdo, en la que ha actuado como presidenta del hermanamiento Marie-Ange Lebrat, marca el inicio de una relación destinada a estrechar lazos y fomentar el intercambio entre ambas comunidades.

Hasta Teruel se ha desplazado una delegación compuesta por 38 personas procedentes de la ciudad francesa, vinculadas a la asociación de hermanamiento, que han participado en este acto cargado de simbolismo y proyección de futuro. En el acto también se encontraba presente el consejero de Turismo en funciones, Manuel Blasco y una amplia representación de las institucionales nacionales, locales y provinciales.

El objetivo de esta unión, cuya iniciativa partió de Bourg-lès-Valence, es promover el intercambio cultural, educativo y social, además de compartir experiencias y generar nuevas oportunidades de colaboración entre ambas localidades. Dos ciudades que, pese a la distancia, comparten características comunes y vocación de desarrollo: Bourg-lès-Valence cuenta con cerca de 20.000 habitantes, mientras que Teruel supera ya los 37.000.

El acto institucional, celebrado en un salón de plenos lleno de público y con una duración aproximada de 45 minutos, ha incluido la proyección de dos vídeos promocionales --uno de cada ciudad--, el intercambio de obsequios institucionales y la firma en el libro de honor del Ayuntamiento por parte de la alcaldesa francesa y la secretaria de la delegación visitante, Marie Ange Lebrat.

Durante su intervención, Emma Buj ha subrayado los numerosos puntos en común entre ambas ciudades, destacando especialmente su vinculación con el ámbito educativo, cultural y audiovisual. La alcaldesa ha agradecido a la delegación francesa haber elegido Teruel como ciudad hermana, y les ha recordando que se trata de una ciudad Patrimonio de la Humanidad y recientemente reconocida por su carácter acogedor.

Buj ha hecho hincapié en las oportunidades que abre este acuerdo, especialmente en materia de intercambios juveniles, formación profesional y colaboración en sectores estratégicos como el audiovisual y el medio ambiente. En este sentido, ha destacado la coincidencia en la existencia de centros educativos especializados, como el de San Blas en Teruel, enfocado al ámbito agrícola y medioambiental, y su equivalente en la ciudad francesa.

Por su parte, la alcaldesa de Bourg-lès-Valence, Marlène Mourier, ha puesto de manifiesto que su ciudad buscaba una localidad española con características similares en población y potencial de desarrollo, tras contar ya con hermanamientos en países como Alemania, Italia y Armenia. En este proceso, ha destacado el papel de la asociación Bourg-lès-Valence Jumelages, cuya presidenta también ha estado presente en todo momento en el acto.

AGRICULTURA Y CINE

Mourier ha remarcado los puntos de conexión detectados entre ambas ciudades, especialmente tras la visita ayer al instituto agrícola de San Blas, que ha abierto la puerta a futuros intercambios educativos. De hecho, ya se han planteado iniciativas concretas, como la visita de una delegación turolense a Francia el próximo mes de septiembre y la llegada de estudiantes franceses a Teruel en noviembre.

Uno de los pilares de este hermanamiento es el potencial en el ámbito audiovisual. Bourg-lès-Valence destaca por albergar desde hace dos décadas un importante polo creativo, el 'Pôle d'Images', ubicado en el complejo conocido como La Cartoucherie. Este espacio constituye el tercer centro de producción de cine de animación en Francia y reúne estudios, productoras, asociaciones culturales y centros de formación, contando además con el respaldo del Centro Nacional de la Cinematografía francés (CNC).

Este ecosistema creativo, donde se han desarrollado producciones galardonadas con premios César --equivalentes a los Goya españoles--, abre nuevas vías de colaboración con Teruel, una ciudad que también apuesta por el cine, las artes y la formación cultural.

Además del ámbito audiovisual, Bourg-lès-Valence cuenta con el instituto agrícola 'Le Valentin', reconocido a nivel nacional y con vocación internacional, que dispone de instalaciones avanzadas como un laboratorio agroalimentario único en Francia, además de granjas y huertos experimentales.

Ambas ciudades coinciden en el interés por promover intercambios entre jóvenes para explorar estos ámbitos, facilitando experiencias formativas que conecten la innovación audiovisual con la sostenibilidad y la agricultura.

Otro de los aspectos que han resaltado ambas delegaciones es la relativa cercanía geográfica entre las dos ciudades, lo que facilita los desplazamientos y favorece el desarrollo de proyectos conjuntos a medio y largo plazo.

El acuerdo de hermanamiento se presenta así como una oportunidad para fortalecer los vínculos europeos desde lo local, fomentando la cooperación en un marco de solidaridad, respeto mutuo y enriquecimiento cultural. Tanto Emma Buj como Marlène Mourier han coincidido en señalar que este acto no es un punto final, sino el inicio de una relación que aspira a consolidarse con proyectos concretos, intercambios ciudadanos y nuevas iniciativas conjuntas.

El hermanamiento entre Teruel y Bourg-lès-Valence nace, en definitiva, con la vocación de convertirse en una "bella historia de amistad", tal y como han destacado sus protagonistas, y de generar beneficios reales para ambas ciudades a través del conocimiento compartido, la cultura y la colaboración internacional.